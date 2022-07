Cuando había un recorte presupuestal en los viejos buenos tiempos de la corrupción, el despilfarro y la hipocresía, un hombre, generalmente el secretario de Hacienda se paraba ante las cámaras armado con unas gráficas y explicaba detalladamente en qué rubros se pasaría la tijera. También explicaba el por qué era necesario el recorte. En estos buenos tiempos de la honestidad, cero corrupción y cero impunidad, donde todo va bien en lo económico, los recortes presupuestales se bautizan con nombres pomposos, por ejemplo, el de pobreza franciscana.

Estos recortes, perdón, la aplicación de la pobreza franciscana es un acto de fe. Un señor que no sabe de economía dice que es necesario hacer voto de pobreza franciscana (nosotros, no él) para frenar los derroches (salir de vacaciones, ver una película en un cine, pagar la mensualidad del auto) y destinar el dinero del pueblo (el presupuesto) al pueblo. Todo está dicho.

Cuando una periodista, de las de verdad, no un palero, le preguntó dónde había derroches, el hombre que no sabe de economía hizo bizcos. Lo agarraron infraganti. No tenía idea de lo que estaba hablando, solo repetía un discurso de los diez que tiene y que usa para cada ocasión, aplique o no. Entonces hizo lo que mejor hace: divagar y hablar del pasado.

En realidad, sí hay derroches. Por ejemplo, que viva este hombre en Palacio Nacional cuesta alrededor de seis millones de pesos mensuales. Las obras prioritarias, que fueron así calificadas sin ningún estudio de factibilidad, se encarecieron por razones que no conocemos porque la opacidad reina en estos días: el Tren Maya pasó de 129 mil millones de pesos (MMP) a 409 MMP; el AIFA pasó de 75 a 116 MMP; la refinería Dos Bocas pasó de 160 a 400 MMP. Si a estos costos le agregamos la cancelación del aeropuerto de Texcoco tenemos otros 180 MMP adicionales. Dos Bocas es ejemplo de falta de planeación, ineficacia, poca utilidad y muy probablemente corrupción. El Tren Maya es otro ejemplo al que hay que agregar ecocidio y destrucción patrimonial.

Pero hay más, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, programas estrella, dan recursos sin un padrón claro y sin evaluación. Es muy probable que un volumen importante de recursos se esté desviando para otros fines, electorales, por ejemplo. Se dice que este es un gobierno que busca el bienestar de los más pobres ¿cuántas personas han logrado salir de la pobreza en estos más de tres años y medio de gobierno? La respuesta es fácil: ninguna. En cambio, más de 10 millones de personas se han sumado a las filas de la pobreza y no todas debido a la crisis y la pandemia.

La realidad es que este gobierno administra la pobreza, no la combate. La usa para fines políticos y electorales. Sí, este es un viejo vicio de los gobiernos, pero las normas que poco a poco impedían esto se han violentado en este sexenio y no hay ningún contrapeso legal o institucional que se lo impida.

Pero el recorte que viene también tiene otros destinatarios: los altos funcionarios, los viajes, los programas que no den votos, la cultura y los organismos autónomos. Estos últimos en el centro de los recortes. Hay varias razones para esto. Primero, el gobierno tiene serias dificultades financieras. A pesar de la relativa mejoría en la recaudación, los gastos extraordinarios lo han superado. Tan solo la compra de gasolinas a precios altos y el subsidio a los consumidores mexicanos ha sido mayor que lo que se ha recibido por las ventas de petróleo crudo al extranjero.

El gobierno necesita recursos adicionales y los va a sacar como pueda, sea obligando a empresarios a comprar boletos para rifas absurdas, decomisando y vendiendo propiedades o recortando los presupuestos del Congreso, el Poder Judicial, las universidades autónomas, el INAI y el INE, entre las principales víctimas.

Las universidades autónomas no están bajo su control, preparan neoliberales; el INAI puede ser paralizado al igual que el INE. La estrategia podría ser combinar los recortes con la negación a nombrar nuevos consejeros cuando se marchen los actuales. Paralizar a los órganos electorales o dañarlos hasta el punto de hacerlos incompetentes.

En la narrativa demagógica, estos recortes servirán para dar más apoyos sociales. ¿Alguien protestará por los recortes fuera de unos cuantos? ¿Habrá marchas de apoyo para defender al INE o al INAI? No lo creo. Los más preocupados deberían ser los partidos de oposición, pero al parecer están muy ocupados en otras cuestiones. PRI, PAN, PRD y MC podrían llevar el apoyo a estas instituciones fuera del recinto legislativo y los circuitos de redes sociales. Llevar a las personas información y posiciones claras. Es hora de defender a las instituciones que están más o menos en pie. La guadaña presupuestal se afila.