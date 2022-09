El quid es la estrategia, no los militares

He metido el Presidente López Obrador a la clase política y a la opinión informada y publicada en un falso debate por la participación de los militares en la seguridad pública y alejar reflectores de su fallida estrategia de seguridad.

Nadie se niega a atender las causas de la violencia: la desigualdad y la pobreza, pero son programas a largo plazo y la creciente presencia criminal exige soluciones hoy.

Los militares no solucionarán la crisis de seguridad si sigue la necia estrategia de “abrazos, no balazos” y la obsesión enfermiza de rechazar el legítimo y constitucional uso de la fuerza de todo Estado democrático para defender a su población de las cada vez más poderosas bandas criminales.

Indefensos, si doblegan al Poder Judicial

“Nada me parece justo si no es de mi gusto”, sentenció el gran poeta del Siglo de Oro español, Pedro Calderón de la Barca. Su frase de hace cuatro siglos retrata la premisa que sobre la Justicia reitero Palacio Nacional la semana pasada.

Nada nuevo el disgusto presidencial por adversas decisiones judiciales. Al expresidente Calderón, como a otros mandatarios, le enojaban; pero ninguno montó ofensiva política seria para volver a someter al otro Poder de la Federación: al Poder Judicial.

Distraídos con los fuegos fatuos de Palacio, no atendemos a la descarada ofensiva presidencial contra el Poder Judicial, sin darnos cuenta de que, si lo doman, todos, sin excepción, quedaremos indefensos ante las pulsiones autoritarias del poder.

Salud: la ineptitud también es corrupción

Hace cinco meses, por las disputas por parcelas burocráticas y la cortesana ansiedad de presumir ante Palacio, se quedaron en los almacenes de la paraestatal Birmex 5 millones de dosis de vacunas contra Covid 19.

Las telarañas ideológicas impidieron desde el inicio de la pandemia aprovechar el expertise de la iniciativa privada, ¿para qué, si ellos lo saben todo? Tanto que han fracturado al Sector Salud y, ya entrados en gastos, dejaron caducar los 5 millones de vacunas.

En algún momento, quizá en otro sexenio, quizá en otro universo paralelo, la dupla Alcocer-López Gatell deberá responder por los daños causados por su ineptitud, tolerada y solapada en aras de la imagen de “la revolución de las conciencias”.

NOTAS EN REMOLINO

Algunos se entusiasman porque se negocian cambios a la iniciativa que extiende el plazo de militares en seguridad pública hasta 2028 para tener mayoría calificada. Una observación, si la aprueban tendrán que devolverla a Diputados para ratificarla. ¿Y si en San Lázaro aplican aquello de “no cambien una coma”?... Ya se le enredaron las pitas al Gobierno de la República. Quieren quedar bien con sus ultras y resulta que ya ni Vidulfo Rosales y los padres de los 43 aceptan la “versión ideológica” de Alejandro Encinas... Hoy, a ocho años del asesinato de los muchachos normalistas en Iguala, en las calles de CDMX veremos las manifestaciones de todos los que aprovechen la fecha para sacudirle el polvo a los edificios capitalinos y, de paso, a los policías... Quizá el gobierno de Jalisco no vea con entusiasmo que la Jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum, con asesorías gratuitas, ejerza influencia política en municipios de esa entidad... En tiempos nublados, vale la frase de Winston Churchill: “el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo que cuenta es el valor para continuar” ...