Los llamados a una victoria decisiva de Ucrania han ido en aumento a medida que la incompetencia militar de Rusia continúa siendo expuesta. Pero con el mundo tambaleándose al borde de la recesión y las economías en desarrollo enfrentando una espiral de hambre y migración forzada, sería un grave error descartar a quienes piden una paz negociada

ATENAS – En 1943, los progresistas tenían el deber moral de rechazar los llamados a un acuerdo negociado con Hitler. Habría sido imperdonable llegar a un acuerdo con los nazis para poner fin a la carnicería. Las personas civilizadas solo tenían una opción: seguir luchando hasta que las tropas aliadas se detuvieran sobre el búnker de Berlín de Hitler. Hoy, en cambio, sería un grave error aspirar a una victoria militar definitiva sobre Rusia y desestimar a los que reclamamos una paz negociada inmediata.

En 1943, los países que buscaban la victoria final se estaban jugando el pellejo, con tropas aliadas y, en muchos casos, poblaciones civiles en primera línea. Hoy, Occidente actúa como lo hizo Estados Unidos antes del ataque japonés a Pearl Harbor: manteniéndose al margen, armando y animando a los que luchan de verdad. Dadas las circunstancias, instar a los ucranianos a lograr una victoria final contra Rusia, cuando la OTAN ni siquiera está pensando en poner tropas en tierra o aviones de combate en el aire, es hipócrita e irresponsable.

Dado que arrinconar a Putin en algún búnker de Moscú no puede ser sensatamente el final del juego de Occidente, ¿cómo sería una victoria final para Ucrania? Comprensiblemente, los ucranianos sueñan con empujar a las tropas rusas al menos a donde estaban antes del 24 de febrero, una tarea difícil a pesar del enorme transporte aéreo en curso de armamento estadounidense de última generación. Lo que es mucho más probable es que, después de haberse atrincherado en la costa ucraniana del Mar Negro y en la región oriental de Donbas, Putin pida un alto el fuego. En ese caso, una guerra de desgaste a fuego lento -una mezcla entre Siria y Chipre- se convertiría en el resultado más probable.

Pero, incluso en el improbable caso de que los combatientes ucranianos lograran hacer retroceder a las tropas rusas, un régimen ruso herido siempre encontraría formas de impedir el camino de Ucrania hacia una apariencia de normalidad. Solo un cambio de régimen en Moscú, de un tipo muy particular, es consistente con la noción de una victoria final de Ucrania. ¿Qué tan probable es un resultado tan fortuito para Ucrania y la OTAN? ¿Y qué tan razonable es apostar el futuro de Ucrania, especialmente en vista del lamentable historial de intentos de cambio de régimen de Occidente?

De hecho, la mayoría de las evidencias apuntan en la dirección opuesta. Si bien la guerra le está yendo mal a Putin, la guerra económica le está funcionando bastante bien. Por supuesto, los rusos desfavorecidos están sufriendo, los trabajadores calificados están huyendo y muchas industrias se están quedando sin piezas. Aun así, según Robin Brooks del Instituto de Finanzas Internacionales, se está gestando un superávit de cuenta corriente gigantesco (se proyecta que alcance los 200,000-250,000 millones de dólares en 2022, frente a los 95,800 millones de dólares de abril). No es de extrañar que el rublo se haya recuperado por completo.

Esta enorme ganancia inesperada le permite al régimen de Putin financiar fácilmente una guerra de desgaste a largo plazo en Ucrania. Muchos rusos se empobrecerán y su economía estará condenada a un estancamiento a largo plazo. Pero en el tablero de ajedrez de Putin, los rusos comunes son meros peones cuyo sacrificio es aceptable, si no necesario, para infligir daños a largo plazo en Ucrania mientras esperan que aparezcan rupturas dentro de la OTAN, especialmente una vez que los veleidosos medios occidentales centran su atención en otros asuntos.

En este contexto, los llamados a una victoria final de Ucrania gravitan hacia una derrota total para todos, excepto quizás para los traficantes de armas y la industria de los combustibles fósiles, cuyas fortunas la guerra ha revivido poderosamente. Las perspectivas de un milagro económico ucraniano financiado por la Unión Europea se desvanecerán. Europa ya está sufriendo económicamente y el mundo en desarrollo se encuentra en las primeras etapas de una espiral de hambre y migración forzada, provocada por la interrupción de las importaciones de cereales y fertilizantes que normalmente se obtienen en Ucrania y Rusia. Solo una paz negociada puede arrebatar la victoria, definida como mejores resultados para Ucrania, Europa y la humanidad, de las fauces de múltiples derrotas.

Es en este punto cuando se lanzan acusaciones de “Westsplaining” o, peor aún, de “obedecer las órdenes de Putin”, a quienes advertimos contra la narrativa de una victoria final de Ucrania. “¿Quién eres tú para decirles a los ucranianos qué hacer?” es un refrán común. Respetuoso con su agencia, dejaré la pregunta sin responder y, en cambio, me centraré en la mejor manera de apoyar a los ucranianos ahora.

Sabemos que aquellos atrapados en la guerra deben economizar en ofertas de negociaciones, para no ser tildados de débiles. No obstante, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, confirmó a principios de este mes que la guerra no puede terminar sin negociaciones: “A pesar de que están destruyendo nuestros puentes”, dijo, “creo que no todos los puentes han sido destruidos todavía”. Debería ser el trabajo de aquellos de nosotros que no estamos directamente involucrados en la guerra ayudar a los combatientes a imaginar cómo sería una paz negociada, y decir las cosas que no pueden permitirse el lujo de decir antes de que comiencen las negociaciones.

Un trato justo, debemos estar de acuerdo, debería dejar a todos algo insatisfechos, al mismo tiempo que constituye una gran mejora sobre todas las alternativas factibles. Ambas partes deben obtener ganancias que excedan con creces sus pérdidas, sin perder la cara. Para honrar las aspiraciones de los ucranianos y su valiente resistencia a la agresión de Putin, el tratado de paz previsto debe decretar que las tropas rusas se retiren a sus bases anteriores al 24 de febrero. Para hacer frente a los enfrentamientos sectarios en el Donbas y las áreas circundantes, el Acuerdo de Viernes Santo (que puso fin a los “Problemas” en Irlanda del Norte) puede ofrecer una guía tangible sobre la resolución de conflictos y la gobernanza. Y, para mitigar el temor a un nuevo enfrentamiento militar, debería incluirse una amplia zona de amortiguamiento desmilitarizada alrededor de la frontera entre Rusia y Ucrania.

¿Putin estaría de acuerdo? Posiblemente, si el tratado le ofrece tres cosas. Putin querrá que se levanten la mayoría de las sanciones. También querrá que el tema de la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 se deje en la hierba alta, para que se resuelva en algún momento indefinido en el futuro. Y querrá garantías de seguridad que solo Estados Unidos puede proporcionar, incluido el atractivo de un asiento en la mesa principal donde se deben elaborar nuevos acuerdos de seguridad en Europa. Ucrania necesita garantías de seguridad similares tanto de Estados Unidos como de Rusia, por lo que los amigos de Ucrania deberían planificar tales arreglos, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, e involucrar a Estados Unidos y la Unión Europea.

Por supuesto, no hay garantías de que una paz negociada funcione. Lo cierto es que no intentarlo, por el delirio de una victoria final, sería imperdonable.

Ex ministro de finanzas de Grecia, es líder del partido MeRA25 y profesor de economía en la Universidad de Atenas.

