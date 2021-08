Ahora resulta que en el sector público no sólo no les dan medicamentos a los pequeños pacientes con cáncer, que por derecho y humanidad les corresponden, sino que además les obstaculizan la opción de poder ser apoyados por agrupaciones civiles, como la de Nariz Roja, que están adquiriendo medicamentos gracias a recaudación de fondos de la ciudadanía.

Eso les pasó ayer 10 de agosto, a un grupo de mamás de niños con cáncer en el Hospital Pediátrico de Veracruz cuyo subdirector médico les dijo con todas sus letras que por orden federal -y hay grabación de ello en redes sociales- no podían darles la receta para que consiguieran por otro lado la quimioterapia para los pequeños.Es decir, el hospital no les da el tratamiento, pero además les quita la posibilidad de conseguirlo por otro lado.

Nariz Roja es una organización civil que ante el interminable desabasto de quimioterapias, tuvo la iniciativa de organizar campañas de recaudación juntando de mayo a la fecha 11 millones de pesos, con los cuales ha podido adquirir quimioterapias para niños. Pero siendo medicamentos de prescripción, no puede entregarlas sin receta.

Es inhumano que si la sociedad está encontrando cauces para poder sumar y apoyar a los pacientes con cáncer para tener tratamiento, ahora el mismo Estado que debería ser el más interesado en que caminaran esas iniciativas, es el que termina estropeando esos esfuerzos.

Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja, nos comparte aspectos que reflejan a qué grado tan profundo se ha distorsionado el mercado de oncológicos en México y cómo la carencia de fármacos de los que antes el país producía y era autosuficiente, hoy ha multiplicado los precios y dificultado más aún la cobertura de los pacientes.

Las quimios más comunes que antes de esta crisis se adquirían en 100 pesos -cuando la farmacéutica mexicana Pisa los fabricaba-, hoy se consiguen en no menos de 1000 y hasta 2000 pesos en farmacias. Es el caso de fármacos como vincristina, etopósido, Ifosfamida metotrexato, genéricos comúnmente usados para cáncer infantil. A precio de distribuidor, Nariz Roja los logra conseguir a 350 pesos, pero aún así es el triple del precio en que se encontraban antes de que esta administración generara un nivel de desabasto nunca antes visto.

Nariz Roja los está adquiriendo entre los mismos distribuidores que le venden al Gobierno, y son medicamentos que están llegando del extranjero -Argentina, Corea-, bajo las condiciones sanitarias permitidas en esos países, por debajo del rango de exigencia del regulador mexicano Cofepris. Entre tantas cosas que no se entienden es por qué ante tal necesidad, sigue cerrada la planta de oncológicos de Pisa. Y si no es factible reabrirla porque el presidente López Obrador sigue aferrado a no permitirlo, ¿porqué entonces las autoridades no buscan que alguna otra farmacéutica mexicana -de varias que pudieran producir oncológicos con calidad, seguridad y eficacia- abra una línea de producción para sustituir a la de Pisa que fue cerrada hace ya dos años?

¿Por qué seguir apostándole a comprar en el extranjero -que ya se vio es complicado y más costoso- si aquí tenemos todo para hacerlo y sacar adelante a nuestros pacientes?

AMLO se mantiene inamovible en su discurso de las farmas y distribuidoras corruptas, pero hace ya dos años que deshizo ese esquema, y sigue usando los mismos pretextos sin evidenciar ningún resultado de la estrategia. Todo lo contrario.

Son aspectos de la tragedia sanitaria que seguramente en el futuro se irá midiendo en todas sus dimensiones y que deberá derivar en ubicar y castigar a los responsables.

Por lo pronto en el caso de Veracruz al que nos referimos, claramente el subdirector del hospital asumió una fuerte responsabilidad al negarles no sólo su medicamento sino también la receta con la que esos niños pudieron haber recibido por fuera su tratamiento.

maribel.coronel@eleconomista.mx