La forma del agua y su creador, Guillermo del Toro, más allá de ser una fábula con criaturas fantásticas a las que nos tiene acostumbrados el director tapatío, son una alegoría muy poderosa en tiempos donde la intolerancia hacia lo diferente (llámese sexo, raza, condición, color de piel, preferencias) está cada vez más polarizada entre la población. Más allá de los valores cinematográficos con los que cuenta esta historia —incluyendo cómo se unen los cabos en el guion, la fotografía y el diseño de arte— existe un poderoso elemento en la trama que nos habla del poder de la comida no sólo para contar historias, sino para que el espectador se identifique.

Toda obra de arte busca la identificación de emociones en el espectador; en el caso del cine, casi siempre por medio de situaciones. La forma del agua nos muestra la rutina de una mujer muda. Como parte de la rutina, ella pone a cocer un huevo para llevarlo de comida a su trabajo nocturno.

El huevo duro hasta esta parte es un sinónimo de rutina: su cocimiento cronométricamente calculado, su repetición durante los días que la protagonista acude al trabajo, nos remite a esa cotidianidad que todos, de una forma u otra, buscamos en los rituales cotidianos más simples, entre ellos, el de ciertas cosas que comemos repetidamente.

En otro momento de la película, ese huevo duro es ofrecido por la protagonista a una criatura del agua.

El huevo es engullido por la criatura y se vuelve su alimento preferido. En este sentido, la comida cambia de tener un significado rutinario, del día a día, a un elemento que une en empatía a dos personajes que son excluidos sociales por diferentes condiciones. El huevo no es parte central de la historia, pero sí ayuda a contar un proceso en el que la protagonista, al conocer al monstruo, rompe con toda rutina y encuentra puntos en común que la unen a la criatura.

Además de las emociones, el simbolismo de la comida es un poderoso vinculante con las emociones de los espectadores. La comida resulta un elemento con el que todos nos podemos identificar y el poder de la comida para transmitir simbolismos es inagotable.

Para muestra, algunas de las películas galardonadas incluyen elementos de alimentación. ¿Qué hubiera sido de Coco, la ganadora a Mejor Película Animada, sin la inclusión de los tamales y de la idiosincrasia en torno al hecho de comer en la familia del protagonista? La ganadora a Mejor Guion Adaptado, Call me by your name, incluye una poderosa escena con un durazno, que representa el despertar sexual de un adolescente, tema que trata en general la película.

La inclusión de la comida en los filmes de este año no es extraordinaria: pensar en el cine, en escenas memorables, muchas ocasiones incluye pensar en lo que la comida simboliza en estas historias, tal como sucede en la vida real.

@Lillie_ML