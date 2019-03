Siempre he dicho que el crédito es una herramienta que, en sí misma, no es ni buena ni mala. Todo depende de cómo lo manejemos. Igual que un martillo: nos puede ser útil, pero también, si no lo usamos correctamente, nos podemos hacer mucho daño.

En este sentido, hay personas que se exceden y contratan créditos que de plano no pueden pagar, ni haciendo un esfuerzo, o que se endeudan de más. Pero también hay quienes lo hacen de manera muy responsable, pero entonces sufren un cambio drástico en sus condiciones de vida: pierden su trabajo o adquieren una enfermedad crónica, entre muchos otros sucesos.

Por eso no es bueno vivir con deudas, si es que no las necesitamos. Aunque sea cómodo comprar y pagar a meses sin intereses, siguen siendo un compromiso que tenemos que cumplir, o nos meteremos en problemas serios.

A lo largo de mi carrera me ha tocado asesorar a personas en sus finanzas personales y he sido testigo de historias muy fuertes. Como Arturo, ejecutivo en una empresa transnacional que ganaba muy bien. De repente todo se le vino abajo, porque perdió su empleo y tenía meses buscando uno que le pudiera ayudar a mantener su nivel de vida, sin éxito.

Arturo había comprado una casa y todavía debía 2 millones 500,000 pesos en su hipoteca. Había cambiado recientemente el coche de su esposa y tenía un crédito automotriz por 350,000 pesos. Por otro lado, sus deudas con tarjetas, principalmente compras a meses sin intereses, sumaban otra cantidad importante: más de 180,000 pesos.

Cuando le informaron que era despedido, recibió una cuantiosa indemnización de ley. Además, su hipoteca contaba con un seguro de desempleo que le cubriría hasta tres mensualidades. Obviamente lo utilizó y siguió pagando sus deudas, pero únicamente los mínimos. Por ello no disminuían.

Después de cinco meses sin trabajo se le empezó a acabar el dinero. Por más recortes que hizo en su gasto, tenía que seguir cubriendo sus compromisos adquiridos previamente. En una situación desesperada, dejó de pagar sus tarjetas de crédito y vendió su auto propio para intentar pagar el crédito del de su esposa. Pero no le alcanzaba.

Me preguntó si le convenía sacar efectivo de una de sus tarjetas para pagar la otra y viceversa. Es decir, andar “brincando” los compromisos entre una y otra. Esto en realidad no sólo no ayuda a resolver el problema, sino que lo hace peor. Casi todas las tarjetas de crédito cobran una comisión por retiro de efectivo entre 3 y 10% (dependiendo del banco y tipo de plástico), por lo que hacer eso incrementaría su deuda, en lugar de disminuirla. Le ayudaba sin embargo a “comprar tiempo”, o al menos eso era lo que pretendía.

Afortunadamente, poco tiempo después encontró trabajo: no tan bueno como el que tenía, pero al menos le ayudaría a seguir adelante y continuar liquidando mes a mes sus créditos. Tuvo suerte.

Las deudas son peligrosas porque son compromisos que uno adquiere y que dependen de nuestros ingresos actuales. Aun si son a meses sin intereses. Todos los meses tenemos que destinar parte del dinero que no hemos ganado para pagarlas. Si nuestra situación cambia y dejamos de percibir ingresos, seguimos teniendo las mismas obligaciones. Eso sin duda causa mucho estrés y puede acabar con la estabilidad económica de muchas familias.

Por eso, antes de tomar un crédito, hay que pensarlo muy bien. Es fácil hacerlo, si tenemos un buen historial es muy sencillo que nos lo aprueben, en ocasiones de manera inmediata. Pero hay que tomar en cuenta todos los posibles escenarios y las consecuencias que conllevan.

Por otro lado, las deudas nos quitan capacidad de ahorro para metas tan importantes como nuestro retiro. Mucha gente no puede ahorrar porque está pagando deudas adquiridas con anterioridad. Entonces no puede construir patrimonio. Vale la pena reflexionarlo.

