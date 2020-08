Dicen que Roma no se construyó en un día: se hizo durante muchos años, con esfuerzo y paciencia. Esto mismo aplica para la construcción del patrimonio.

Abundan las personas que buscan insistentemente la “receta” o el “secreto” para hacerse ricos o para salir de deudas. Quieren soluciones mágicas, sin esfuerzo, que les permitan radicalmente cambiar su vida en poco tiempo. Lamentablemente no las hay y por eso siempre trato de darles un poco de perspectiva. Algunos me escuchan, otros no.

En nuestra vida existen productos “milagro” para todo: desde una pastilla que disolverá toda la grasa y nos hará bajar de peso, el aparatito que nos limpiará el rostro de cualquier impureza o la enorme variedad de métodos infalibles para “hacer dinero rápido” a través de sitios de apuestas o trading con un gran apalancamiento (que pueden poner en riesgo lo poco que hoy tenemos).

Por eso mismo, en una sociedad con tantas carencias como la nuestra, suelen tener mucho éxito los fraudes piramidales (esquemas tipo Ponzi) como “La flor de la abundancia”, el “Círculo de la prosperidad”, la “Mandala de la amistad” o esquemas similares que simple y sencillamente se tratan de estafas. La gente cree en ellos porque al principio les va bien y porque la misma red se dedica a adoctrinar a quienes se unen.

La gente se va por esa gran promesa y no los analiza. Si uno lo hiciera, se daría cuenta que las “ganancias” que se reparten dependen de que ingresen nuevas personas al sistema. No se produce nada, no se crea nada y no hay ningún mecanismo que haga que el dinero que hay ahí crezca.

Simplemente se trata de reclutar personas, y los pagos salen del dinero fresco que los nuevos meten... hasta que deja de haber ingresos y todo se derrumba.

Hay también quienes se aprovechan de activos reales como las acciones, el oro o las criptomonedas (que pueden ser alternativas de diversificación para nuestro patrimonio) para generar estafas similares. Algunas incluso se promocionan como redes de mineros que prometen rendimientos de 2,000% como si esto pudiera ser real. Aún así, mucha gente se lo cree porque es seducida con el sueño de hacerse rico.

Siempre he insistido en que uno debe tener algo de sentido común: si lo que te ofrecen parece demasiado bueno como para ser verdad, entonces es demasiado bueno para ser verdad. Si fuera tan sencillo todos seríamos millonarios. Pero también he dicho que uno nunca debe invertir su dinero en un instrumento que uno no comprenda cómo funciona.

¿Hay formas de hacerse rico de la noche a la mañana? No, a menos que uno reciba una herencia o tenga un golpe de suerte y se gane la lotería.

El patrimonio, como una ciudad, se crea todos los días, poco a poco, independientemente de nuestro nivel de ingreso. En México hay maneras de invertir desde 100 pesos en una gran variedad de instrumentos. Otros requieren 1,000 pesos y a veces es todo lo que uno necesita para empezar. La clave es la constancia: si somos capaces de guardar uno de cada diez pesos que ganamos y los invertimos bien, podemos a la larga contar con un patrimonio sólido que nos permita vivir el resto de nuestros días sin preocupación.

