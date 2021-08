En una gran cantidad de los problemas que aquejan a nuestro país, podemos distinguir entretejidos en sus cimientos, un distintivo general y que, por igual, mucho tiene que ver con una cultura que ha normalizado la ilegalidad como forma de vida. Me refiero al desprecio reiterado por fortalecer y apuntalar nuestro endeble Estado de Derecho. No es tan solo hacer lo que la ley manda, pero podría básicamente reducirse en gran parte a ello. Sin embargo, esa acción no optativa, tiene que acompañarse de una serie de códigos que ejemplifican positivamente por parte de quienes se obligan a cumplirla. Así, tanto para ciudadanos como para gobernantes e instituciones, la normativa está dispuesta para conseguir que su reiterado cumplimiento moldee una forma de convivencia social donde no caben interpretaciones convenientes de la misma, ni tampoco prácticas que vulneren los derechos de ciudadanos por aplicación retroactiva de una ley.

En un asunto que, nuevamente, apareja un alto grado de polarización y difusas intenciones como lo es el relativo a la revocación de mandato, habrá que ser sumamente cuidadosos y tomar posturas lejos del apasionamiento que arroja la política. Lo cierto es que la letra llevada a nuestra Constitución como texto legal vigente establece en su artículo 14 que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. La estabilidad y la seguridad jurídica que acompañan una acción así, permite un tránsito mucho más seguro para el conocimiento de las implicaciones y consecuencias legales que podrían generarse al momento de la comisión de actos ante la normativa vigente en ese momento.

Si apelamos a un fundamental ejercicio de lógica, las fechas en las cuales se materializan dos hechos, nos daremos cuenta que toda esta gran polémica sobre la revocación, parte de un principio de imposibilidad jurídica. Sencillamente no se puede modificar, salvo por los casos calificados como graves por el propio Congreso, la duración del periodo del ejecutivo federal tal como lo establece el artículo 86 de la Constitución misma. Hacerlo mediante una ley que se incorporó al sistema jurídico mexicano en 2019, es darle aplicabilidad ante el hecho consumado en 2018 donde Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente de México. En tal eventual situación, se vulneran los principios de seguridad jurídica, certeza electoral y básicamente el propio derecho constitucional para votar y ser votado lo cual configuraría una lesión por igual a los derechos de quienes en su momento eligieron al actual presidente.

En un caso de similar naturaleza, recordemos la intentona de Jaime Bonilla en Baja California para lograr una extensión en su mandato, donde la lógica jurídica también operó en este sentido; se variaban las condiciones pactadas desde las urnas. Por todo ello, ¿valdrá la pena el desgaste y la polarización cuando estrictamente la figura de revocación debería aplicar para quien se elija en 2024?

Twitter: @gdeloya