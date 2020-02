La colectiva feminista, Brujas del Mar, radicada en Veracruz, convocó a un paro de labores para el 9 de marzo. Dicho paro, que ha tenido gran aceptación, ha provocado una serie de discusiones que a continuación reproduzco como si estuviera con mi [email protected] [email protected]

—¿Por qué van a protestar?

—En contra la violencia de género que cobra la vida de 10 mujeres cada día. Y que además por cada 100 feminicidios sólo se generan 3 sentencias condenatorias.

—¿Pero por qué protestan si matan a más hombres que a mujeres?

— Sí, pero a los hombres los matan hombres. A las mujeres, también nos matan hombres. Las razones por las que mueren asesinados unos y otras son distintas.

—La mayoría de los hombres mueren asesinados (por hombres) en el espacio público y las mujeres en el privado. Quienes están matando a las mujeres son, en su mayoría sus parejas, tíos, primos, papás, padrastros, exparejas, etc... y lo hacen en absoluta impunidad. A las mujeres nos matan porque pueden tocar la nalga a una mujer en la calle, grabarla sin su consentimiento o compartir fotografías de mujeres desnudas en Whatsapp.

—Pero pues ellas los eligieron, si las matan, es porque ellas eligieron esas relaciones. ¿No?

—No. Si te matan, si te violan, si te agreden, es culpa del agresor. No tuya por haberlo elegido, por haberte vestido de alguna manera o por estar en el lugar equivocado. El machismo, que tenemos tan pegado a la piel, nos hace creer que las mujeres somos las responsables de las agresiones en nuestra contra, como si los hombres fueran unas bestias incapaces de controlarse y que reaccionan automáticamente a lo que ellos denominan “estímulos”, que pueden ser desde una mala cara, una falda corta o haber pasado a su lado.

— Pero también hay mujeres que asesinan.

— Sí. Pero estadísticamente, los perpetradores son hombres, arriba del 85%.

—¿Entonces es una protesta en contra de los hombres?

—No. Es una protesta en contra de la violencia machista. Y es importante decir que el machismo afecta a mujeres y a hombres. Aunque en mayor proporción a las mujeres.

— Pero si los hombres son machos, es culpa de las mujeres, porque ellas los educaron.

— En esta vamos por partes. Regresemos al cada quien es responsable de sus actos. Si un hombre mata a su pareja es porque él es un asesino, no porque su mamá no lo supo educar. Y por otra parte educar es trabajo de papá y mamá o adultos a cargo, independientemente del género. Pero quedémonos en el tema de la educación. El entorno machista también ha educado a hombres y mujeres de formas distintas. Éste enseña a los hombres que la violencia es la mejor forma de solucionar los conflictos, y si no pueden solucionarlos a través de la violencia, entonces son “menos hombres”. Esta forma de “ser hombres” la enseñamos en casa, si no explícitamente, sí implícitamente a través nuestras relaciones con el mundo. La frases comunes que se nos dicen a las mujeres desde niñas también perpetúan un entorno desigual:

“Calladita te ves más bonita”; “Ya sabes cocinar, ya te puedes casar”; “Con ese genio nadie se va a querer casar contigo”; “Las niñas no hablan -se sientan (agregue aquí su verbo favorito) así”.

Es importante que volteemos a ver todas las formas de violencia y machismo que desde casa reproducimos, para poderlas cambiar.

—¿De qué va a servir parar? ¿No es mejor que paren los hombres si ellos son los agresores?

— El paro es una protesta. Protesta quien quiere enviar un mensaje. Por lo tanto las mujeres decidimos cómo queremos protestar nosotras. Es un poderosísimo mensaje de unidad, de ¡ya basta! Pone en el centro de la conversación la violencia y el machismo. Hablar de machismo es incómodo porque nos obliga a cuestionarnos formas de pensar y ver el mundo que dábamos por verdades absolutas. Incluso provoca resistencia porque nos obliga a crear nuevas formas y nuevos caminos. En el que hemos crecido ya no resiste, y nos toca construir uno mejor, uno en el que vamos a estar todas. Sí o sí. #AhoritaSí

[email protected]