El nuevo plan de estudios, golpe a la competitividad

Tras dos años de Covid-19, periodo en el que desertaron 3 millones de alumnos mexicanos de educación básica, la nueva secretaria de Educación, Leticia Ramírez, anunció la entrada de un nuevo plan de estudios piloto para preescolar, primaria y secundaria en 960 planteles públicos en todas las entidades del país. De prosperar este nuevo plan, más que resolver los graves y añejos rezagos educativos de nuestra población estudiantil, agravará las carencias y ampliará las brechas entre los alumnos de familias con capacidad para pagar colegios particulares, y aquéllos que no tendrán más remedio que aceptar un plan de estudios que muy probablemente los distraerá de un enfoque orientado a la construcción de capacidades para prosperar en su vida laboral y posiblemente obligará al sector productivo a importar empleados más capaces.

Según Marco Fernández, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado en educación de México Evalúa, antes que plantearse una reforma educativa, es necesario responder a los retos que dejó la pandemia, a la ausencia de aprendizaje, al estrés emocional y a la deserción escolar que sufren los alumnos, también motivados por apoyar a sus familias empleándose en trabajos precarios para complementar los ingresos familiares en tiempos de recesión.

A este panorama se añade que México abandonó la aplicación de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para estudiantes de secundaria. Este examen se aplica a una muestra de estudiantes mayores de 15 años cada tres años para evaluar su proceso educativo. La última evaluación a estudiantes mexicanos se aplicó en 2018, y reveló que 55% de los estudiantes lograron aprendizajes suficientes en lectura, 53% en ciencias y 44% en matemáticas.

El nuevo plan de estudios plantea acabar con el modelo neoliberal, homofóbico, individualista y patriarcal que, a juicio de las autoridades educativas, nos regía en sexenios pasados, y establece que se enfocará en valores colectivos frente a enfoques individualistas, a fin de sustituir los valores de la competencia por aquellos que favorezcan la colaboración. Por lo que, no queda claro cómo se solventarán los rezagos que se observaban en los últimos diagnósticos disponibles.

Tampoco parece haber mucho interés en profundizar en esto en el Congreso de la Unión. Recientemente, tanto la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Flora Tania Cruz, como su homóloga en el Senado, respaldaron con gusto la llegada de este nuevo plan de estudios y celebraron su enfoque. Ninguna eligió siquiera profundizar en los problemas de implementación, mucho menos en las consecuencias de su aplicación en la economía o en la sociedad.

Es importante destacar que a la fecha el gobierno ha sido omiso en hacer un análisis pormenorizado de los resultados del programa “aprende en casa” implementado durante la pandemia, así como al programa la Escuela es Nuestra (LEEN), que entrega dinero a las escuelas sin intermediarios para el mejoramiento de infraestructura y que ha tenido serios cuestionamientos por la falta de presupuesto y transparencia en ejercicio del gasto.

De acuerdo con el estudio Towards an AI Strategy in Mexico: harnessing the AI revolution, en los próximos veinte años la automatización transformará y reemplazará 9.8 millones de empleos que requerirán habilidades como un excelente manejo de las matemáticas, habilidad para comunicar, conocimientos básicos de ciencias, altos niveles de creatividad, y destreza para resolver problemas.

Por lo que, de no contar con estas capacidades, la industria sufrirá dificultades para contratar personal. Según la OCDE, para 2030, el 80% de los trabajos a nivel mundial versarán en carreras STEM (sigla en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). De acuerdo con datos del Instituto Politécnico Nacional, el 42% de las empresas en México tienen dificultades para contratar empleados capacitados. La realidad nos está alcanzando.

Por lo anterior, no se trata de acabar con un modelo neoliberal heredado del pasado, lo que se necesita es un sistema educativo que funcione y que prepare a los estudiantes para lograr buenos empleos y capacidad de emprender, de producir y de aprovechar las oportunidades. El país necesita una conexión real entre educación y trabajo que active mecanismos de movilidad social. Hay que mirar modelos como el coreano, basado en la competitividad y en la innovación, que han constituido una gigantesca industria educativa que promueve nuevas modalidades de educación a distancia para apoyar a los alumnos en sus tareas o que capacita para acceder a acreditaciones de tipo laboral. No estaría demás socializar mediante campañas de comunicación cómo funciona la educación en países con modelos exitosos como China, Singapur, Hong Kong, Estonia y Canadá, los países con mejores calificaciones PISA, para al menos crear consciencia de nuestros atrasos.

El saldo que dejó la ex secretaria Delfina Gómez, es negativo. Es muy preocupante que el avance que había tenido el sistema para lograr mayor igualdad de oportunidades haya sido detenido. Ejemplos sobran, pero hay que destacar con un gran lamento la cancelación del muy exitoso programa de escuelas de tiempo completo que permitía a las familias mayor holgura en sus tiempos laborales y en paralelo la seguridad, alimentación y formación de sus hijos dentro de los planteles durante las tardes. Levantar un mal sistema educativo es difícil, pero posible, si acaso hubiera una visión clara, una voluntad política y una armonía de pensamiento para diseñar políticas públicas efectivas. Eso es lo que los legisladores deberían exigir, como contrapeso que debieran ser. Lamentablemente, estamos muy lejos de lograrlo y, por hoy, solo hay malas noticias para México en materia de educación.