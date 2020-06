El nudo gordiano de la Cuarta Transformación se presenta en la forma de una gran restricción presupuestal: los fondos no alcanzarán para todos los programas ambiciosos...

La Cuarta Transformación es un gobierno muy ávido de recursos. Por esa avidez, Andrés Manuel López Obrador ya se gastó el Fondo de Estabilización y ésa es la razón por la cual ya también les han echado el ojo a las afores y hasta a la reserva internacional del Banco de México. Con dinero, baila el perro, y la Cuarta Transformación lo necesitará a montones. Por un lado, lo necesita para rescatar a ese barril sin fondo que es Petróleos Mexicanos y para que la CFE pueda culminar el sueño proestatista de Andrés Manuel López Obrador de sacar de la industria eléctrica a la inversión privada.

Otra de las grandes esponjas presupuestales de la Cuarta Transformación ya están siendo los elefantes blancos de López Obrador: el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas y, posiblemente también, el tren transístmico. Todos esos proyectos faraónicos van a tragar muchos millones de dólares. En el mismo orden estarán las inversiones que requerirá el sector salud golpeado por la pandemia. Por último, pero no de menor importancia, aparece la aspiración más querida en el corazoncito ideológico de Andrés Manuel López Obrador: los programas de subsidio para las clientelas políticas de Morena.

En ese panorama, el nudo gordiano de la Cuarta Transformación se presenta en la forma de una gran restricción presupuestal. Los fondos no alcanzarán para regar en forma suficiente a todos esos programas ambiciosos. Las entidades del sector público ya se encuentran literalmente en los huesos presupuestales y no es creíble que se puedan sacar más fondos de los ahorros que pueda proveer la austeridad republicana. El precio del petróleo va a estar castigado mucho tiempo y ese hecho va a requerir mucho mayores aportaciones de rescate para Petróleos Mexicanos. Pero de manera particular cabe poner de relieve el disparo en el pie que se ha propinado Andrés Manuel López Obrador por sus enfrentamientos con el sector empresarial. La principal fuente de recursos de que dispondrá el gobierno morenista será la recaudación de impuestos. Pero quedará muy limitada por el estancamiento en que ya se encontraba la economía desde antes de la pandemia.

¿Qué cabe esperar cuando no le alcancen los dineros a la Cuarta Transformación? Lo que cabría esperar es que se castigue a la parte más vulnerable del gran plan: los programas asistenciales en beneficio de las clientelas políticas. Y este efecto, junto a los impactos del estancamiento, podría tener repercusiones sobre las intenciones de voto a futuro.

