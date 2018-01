Afirmar que el mundo está cada vez mejor puede generar un gran debate pues son muchas las variables y los indicadores que podríamos considerar para medir si esto es cierto y con respecto a qué otros momentos. Aunque en muchas ocasiones parezca intuitivamente al revés, hay evidencia que nos muestra cómo en la foto completa el mundo se ve mejor que en cualquier otra época.

Un artículo publicado por el World Economic Forum señala distintos indicadores que apuntan en esta dirección. El propio Índice de Desarrollo Humano (que combina el PIB per cápita, alfabetización y esperanza de vida) ha mejorado en todos los continentes.

Para poner en perspectiva, tal como señala el artículo, a finales del siglo XIX, 90% de la población vivía en lo que se considera hoy pobreza extrema (personas que viven con menos de 1 dólar al día). En 1980 se había reducido a menos de 50% y hoy se estima que está alrededor de 10% (quienes viven con menos de 1.90 USD al día).

El hambre y la mortalidad infantil también se han reducido considerablemente durante las últimas tres décadas. El porcentaje de niños que mueren antes de cumplir cinco años es inferior a 5%, cuando a mediados del siglo pasado rondaba en 20 por ciento.

El artículo del Foro señala con evidencia que vivimos en un mundo más educado. A mediados del siglo pasado alrededor de la mitad de la población no sabía leer ni escribir, hoy se ha reducido a menos de 20 por ciento. En todo el mundo crece la proporción de niños escolarizados, el analfabetismo sigue descendiendo. Aunque existen zonas de guerra y conflicto permanente, siguen disminuyendo las muertes por guerras.

Por supuesto todo esto es en términos generales, comparando la realidad actual con décadas y siglos pasados. No es consuelo saber que la foto completa de hoy se ve mejor que cuando sabemos que en el día a día enfrentamos desafíos que nos afectan profundamente.

El inicio de año es buen momento para ponernos en perspectiva frente a la historia y frente al mundo. México enfrenta enormes retos que tenemos que resolver pronto y entre todos. De ahí que las decisiones que tomemos este año al elegir representantes y próximos gobiernos serán trascendentales.

Seamos críticos y propositivos, no creamos lo primero que escuchamos, no caigamos en la desesperación ni el desánimo. El futuro de México no está definido, aún está en nuestras manos.

Twitter: @armando_regil