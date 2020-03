La actual situación del mundo, derivada de la recién declarada pandemia del coronavirus por la Organización Mundial de la Salud, tiene al mundo entero de cabeza. Los mercados en general, han sufrido bajas que no se veían desde el 2008, los pocos aviones que vuelan, lo hacen a menos de una tercera parte de su capacidad y los aeropuertos parecen enormes mausoleos con algunos atrevidos viajeros y otros tantos, tratando de regresar a casa para guardarse.

Estos tiempos, nos invitan a la reflexión, a la quietud y a actividades en sitios poco concurridos y cerca de casa. Los días en que se pensaba que todo esto era exageración han quedado atrás para dejar en claro la seriedad del momento que estamos viviendo. Quizás estas sean buenas épocas para la TV. Las audiencias se querrán mantener informadas y entretenidas. Seguramente en los próximos días, veremos a las grandes cadenas de televisión mundiales, ofreciendo sus servicios para brindar ayuda e información, lo cual es una vocación natural de esta industria. Valdrá la pena, hoy más que nunca, atender y escuchar al periodismo serio y real sobre las especulaciones y los sensacionalismos de fuentes poco creíbles.

Nos toca como sociedad, ser selectivos y responsables con la información que recibimos y compartimos. Hoy más que nunca, tenemos que concientizarnos, no sólo de la salud, si no de todo lo que escuchamos, repetimos y creemos.

Cambiando de tema, hay buenas noticias para los amantes del beisbol. SKY anunció que transmitirá para México, Centroamérica y República Dominicana, en vivo y en alta definición, todos los juegos de la LMP: 340 juegos de rol regular y todos los encuentros de postemporada. Gracias a esto el beisbol mexicano tendrá por primera vez alcance nacional e internacional. De igual forma, SKY transmitirá para México todos los partidos de la Serie del Caribe.

Además, a través de la aplicación móvil Blue to Go Video Everywhere, los suscriptores de SKY podrán disfrutar en vivo los encuentros, en cualquier lugar desde sus dispositivos móviles

SKY es la empresa líder en servicios de TV por suscripción en México, con más de 20 años ofreciendo, en exclusiva, la mayor cobertura de eventos especiales, deportivos y de entretenimiento. La Liga Mexicana del Pacífico, con una historia de 75 años, es considerada una de las cuatro ligas más importantes de beisbol en el mundo, por la que han desfilado las máximas figuras del beisbol mexicano, así como emblemáticos jugadores de renombre mundial, que ofrece un espectáculo deportivo de la más alta calidad.

Ahora, la LMP forma parte de la oferta de contenidos deportivos que SKY brinda a sus suscriptores.

