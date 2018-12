El mundo que conocieron nuestros padres y nosotros mismos, con algunos cambios, ya no existe. Ha dado paso a un planeta lleno de contradicciones, de alto desarrollo tecnológico y al mismo tiempo de pobrezas y desigualdades nunca vistas, de imprevisibles futuros, de cambios bruscos, de ampliaciones de los narcisismos políticos, de nuevas formas de ejercer el poder, cargado de incertidumbres sobre el destino de la democracia liberal. La desaceleración (que políticos y técnicos observan en Estados Unidos, Europa y China) puede llegar a ser más profunda y decidida en el 2019.

El nacionalismo y los crecientes populismos de todo tipo y color se fueron mezclando cada semana más con el crecimiento de la xenofobia, el odio al prójimo, el racismo contra la gente de color, el antisemitismo cada vez más amplio y la islamofobia.

La xenofobia expulsa a los extranjeros, pero también mantiene un estancamiento económico que sólo se sortea —en el caso de Hungría y Grecia, por ejemplo— gracias a la ayuda económica con fondos de la Unión Europea y a la promoción de la emigración de su propia población.

Argentina no está ajena a este devenir por momentos acelerado. Europa, Estados Unidos, Asia, el Medio Oriente y Latinoamérica viven en equivocadas sendas donde prima la frustración. Sólo una parte de la población se salva, según los casos, pero las mayorías viven mal. Los hijos no pueden tener los logros que permitieron a sus padres dar el salto y salir de la marginalidad o los bajos sueldos. Por falta de empleo o por comodidad los jóvenes de hasta 35 años de edad se quedan bajo el ala materna en el hogar familiar que los vio nacer. El Estado se ve rebalsado y no brinda los mínimos servicios para retribuir los esfuerzos impositivos de las poblaciones. Parecería que gran parte de la estantería que conocimos firme y bien ubicada amenaza con derrumbarse.

En los años 50, 60, 70, italianos, españoles, griegos y turcos, indios y pakistaníes, todos pobres, encontraron refugio en el resto de Europa donde se encargaban de trabajos que los nativos no querían hacer: limpiar baños, sacar la basura de las calles, cosechar, cuidar chiqueros. En estos días se ha conocido un respiro: el primer pacto migratorio mundial para ordenar y dar seguridad al flujo de migrantes, víctimas de las mafias en una Libia fragmentada por distintos caudillos y de otras naciones del norte del África, contenidos en cárceles miserables para que no crucen a Europa, golpeados y hacinados.

Hubo deserciones evidentes frente al pacto: Estados Unidos con Donald Trump (insistente constructor del muro en la frontera con México, peleándose incluso con el Parlamento en Washington); no lo quisieron tampoco Israel y Australia y Chile anunció que no firmará el texto.

En los años de estudio, la mayoría de los migrantes llegó a Argentina de Paraguay (40%), Bolivia (22.7%) y Perú (13%). En los últimos dos años, creció la llegada de colombianos para estudiar, trabajar o establecerse y venezolanos, empujados por la inseguridad y el hambre en su país. De Caracas o de distintos puntos de la frontera, los intelectuales reconocidos venezolanos eligieron Colombia para echar raíces. Ese país vecino ve el proceso como una bendición no sólo académica. También nosotros podríamos vernos beneficiados con la entrada de mano de obra, creadora de fuentes de trabajo, que pague impuestos, que impide que no vuelva aún más frágil el sistema jubilatorio, a través de sus aportes.