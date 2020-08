Los estragos de la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria los hemos padecido todos. Pero existe una gran diferencia entre los que viven cómodamente del presupuesto y los que cada día hacen su mayor esfuerzo para salir adelante con sus obligaciones fiscales, gastos operativos y sobre todo, pagar nómina de sus empleados, quienes con su trabajo llevan el sustento a sus familias y forman parte de la fuerza laboral de las empresas y negocios, que se ha venido contrayendo desde mediados de marzo.

En México, a diferencia de otros países que han implementado una serie de estímulos fiscales, crediticios y medidas estratégicas que impulsen el flujo del sector productivo, para apoyar a las empresas a reactivar la economía; nuestro país ha dejado solas a aquellas personas y organizaciones que producen un bien o servicio. A lo que vale la pena recordar esa frase mañanera del presidente “Que se rasquen con sus propias uñas”.

Resulta inverosímil que el presidente López Obrador continúe destacando, como un logro de su Gobierno, que en el mes de agosto se hayan generado alrededor de 52,000 empleos, conforme cifras del Seguro Social, y que, por ende, la situación económica en el país está mejorando, olvidando que de mediados de marzo a la fecha se han perdido más de 1 millón de empleos formales.

En medio de la pérdida masiva de empleos, y la cerrazón de nuestro gobierno ante cualquier propuesta que no sea el asistencialista, en el mundo al revés de la 4T, quienes generan empleos y pagan impuestos, de los cuales se producen los recursos para solventar los programas sociales oficiales, son los empresarios y ya lo único que piden es que, si bien no se les va a proporcionar alguna ayuda, no se le perjudique más.

Un ejemplo claro está en Baja California, donde además de crear recientemente impuestos estatales a la gasolina e incremento de pagos de derechos que afectan a la mayoría de unidades económicas a través de la licencia sanitaria, el organismo estatal del agua, que emula lo que parece estrategia nacional para desincentivar, inhibir y sobre todo, desprestigiar al sector empresarial con presuntas situaciones que sólo desde su óptica se exponen a empresarios para que, en no más de 72 horas, paguen cantidades exorbitantes por supuestos derechos de conexión de agua, con una interpretación de la Ley a su conveniencia porque de no hacerlo, el servicio del agua se les corta.

Otro casi reciente y de evidente control oficial que asfixia a la iniciativa privada es el SAT Estatal, que los diputados, del Congreso del Estado de Baja California, acaban de autorizar en sesión extraordinaria. Este nuevo organismo, innecesario, por cierto, es una herramienta más del gobierno estatal para presionar a los empresarios a pagar más impuestos.

Para tener autoridades que, en teoría, conocen de desarrollo económico y estrategias de competitividad que son puestas para el crecimiento de una comunidad, resulta increíble la falta de conciencia empresarial de este gobierno.

Nunca se había vivido una crisis económica como la actual. Todavía no podemos determinar las consecuencias económicas locales, ni internacionales, pero si la reacción del Gobierno es incrementar medidas de presión para que se paguen más impuestos, que haya mayores regulaciones, y para rematar, con la sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para que las ganancias de los empresarios deban de ser “razonables, que ganen, pero no mucho”.

Una regla básica en las empresas es invertir para obtener beneficios económicos. El Gobierno debe invertir en las políticas económicas que impulsen y apoyen a los empresarios para dar las condiciones necesarias para la reactivación económica, y por ende, el beneficio a este Gobierno será mayores contribuciones fiscales, y estará en ellos la administración equitativa y transparente para que se equilibre el crecimiento social y económico de nuestro país.

Es de suma importancia que los actores económicos de este gobierno entiendan la importancia de reencontrarse con el sector empresarial y trabajar en conjunto para lograr la reactivación económica, desde Coparmex hemos convocado a este tan necesario y urgente “Acuerdo Nacional”, al margen de nuestras diferencias en otros aspectos de la vida pública.

*El autor es empresario y Presidente Nacional de la Comisión de Negocios y Financiamiento de Coparmex.

Twitter: @elrulovilla