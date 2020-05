Los expertos recomendaron que la propuesta era contraindicada: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía no tiene por qué involucrarse en tareas cuasipoliciacas o de espionaje impositivo.

Después de aproximadamente un año y medio en el poder, el modus operandi del gobierno de la Cuarta Transformación ha quedado confirmado a los ojos de todos nosotros. A algún acólito de la secta, a algún prelado o incluso al propio prócer se le ocurre una idea. De entrada, de bote pronto, se aparece como estupenda, excelente. Acto seguido, sobreviene el ucase para que se instrumente, para que se ponga en ejecución. ¿Y el análisis previo, la opinión de los expertos, la evaluación? Bien gracias: las opiniones técnicas y las evaluaciones previas nos las pasamos por el arco del triunfo. ¡Qué caray! ¡Los santos y los iluminados redentores no tienen que consultar a ningún técnico!

Muchos ejemplos recientes ilustran con fuerza implacable este modus operandi tan sui géneris. Un caso ilustrativo actual es el de la iniciativa de ley para imponerle al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la tarea de medir la riqueza financiera e inmobiliaria de los mexicanos.

Pero el promotor de tan peregrina propuesta, el tristemente célebre Alfonso Ramírez Cuéllar, líder del partido Morena (y exsimpatizante de la Liga 23 de septiembre), nunca imaginó la tormenta que iba a desatar su iniciativa. Los depreciables expertos, que aun a pesar de ser repugnantes tienen de todas maneras voz, recomendaron que la propuesta era contraindicada: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía no tiene por qué involucrarse en tareas cuasipoliciacas o de espionaje impositivo. La corriente de la opinión pública se manifestó contraria a la iniciativa y desde las entrañas del propio partido Morena se alzaron voces de enmienda. En particular, el hasta entonces muy desacertado e inoportuno líder de la cámara de senadores, Ricardo Monreal, entró al quite y descalificó la iniciativa de Ramírez Cuéllar. Muchas otras figuras de la oposición se unieron a la descalificación. El legislador Mario Delgado también descalificó desde la cámara de Diputados la tan controvertida propuesta al igual que muchos otros legisladores de oposición. Finalmente, para dar carpetazo al asunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó su desacuerdo con la propuesta: “No creo que sea correcto”, concluyó.

¿Borrón y cuenta nueva? No, nunca es así. Los militantes del partido Morena deben entender de una vez por todas que las heridas dejan cicatriz. Nunca una herida se vuelve a regenerar en piel sana. O como se dice en el beisbol: los errores siempre quedan en la pizarra y nadie los puede quitar.