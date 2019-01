Hay evidencia que el sexenio lopezobradorista arranca con más lentitud de la que se esperaban, pues en varios sectores empiezan a aparecer lagunas, vacíos que, por una u otra razón, no avizoraron o no quisieron avizorar sus equipos de transición.

La desconfianza de los nuevos funcionarios los hizo posponer o cancelar compras anticipadas en varios sectores, o la parsimonia en muchos trámites rutinarios que ya afectan la normalidad, por ejemplo, la escasez de la triple vacuna viral.

Ni el gobierno de Ciudad de México escapa a las consecuencias de la “barredora” en muchas dependencias. En la Secretaría de Finanzas la inexperiencia de los nuevos en el sistema de pagos retrasa los salarios de muchos trabajadores. Cosas de la curva de aprendizaje, suponemos.

"Batea" la CNTE al Presidente

Mal asunto que luego de los exhortos presidenciales para no enemistarse con la sociedad al mantener los bloqueos y a negociar sus reclamos, los dirigentes de la sección 18 de la CNTE de Michoacán, no sólo no los levantaron, los ampliaron.

Cierto, algunas declaraciones del gobernador Silvano Aureoles parecieron una provocación a un gremio tan levantisco y alborotador, pero el hecho es que ayer bloquearon vialidades importantes y centros comerciales en Morelia.

Los dirigentes de la CNTE quieren jugar al teléfono descompuesto con el Presidente López Obrador en una riesgosa subestimación del poder de una poderosa Presidencia que apenas empieza. Veremos si se la juegan.

ONG: ¿quién las financiará?

Muchas organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales han sido protagonistas de reformas legales que de alguna manera han mejorado el entramado jurídico de la República, ya no podrán contar con las subvenciones del Estado.

Cierto, en muchos casos esos apoyos no eran cuantiosos, pero les permitían a las ONG de alguna manera en convertirse en algo así como los duendecillos de la conciencia de las autoridades.

Alguien debería reflexionar que, sin financiamiento en México, las más capaces podrán allegarse patrocinios de fundaciones y organizaciones extranjeras, no siempre filantrópicas y frecuentemente representantes de poderosos intereses trasnacionales.

NOTAS EN REMOLINO

Nadie ha preguntado en las conferencias mañaneras si tiene algún futuro el programa de Zonas Económicas Especiales lanzado el pasado sexenio con el fin de iniciar la dinamización de la economía del sur de la República… Existe la percepción en la opinión publicada de que el gobierno lopezobradorista no hará nada contra los organismos autónomos que ya forman parte del Estado mexicano, pero también de que podrán asfixiarles por la vía presupuestal… Ahora resulta que, con todo y desvanecimientos, el presidente de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados trata de arrebatar, mediante un proyecto de ley, el control de las Cámaras del Congreso a las respectivas juntas de coordinación política. Aún hay lucidez y, claro, ambición… Algunos no bisoños se equivocan al suponer que si aumenta la influencia de la profesora Elba Esther Gordillo se podrá someter a la CNTE. Olvidan que ella, cuando era poderosa, no impidió que la sección 22 encabezara aquella ocupación de Oaxaca en 2006, ocupación que sólo se acabó por la intervención de la Policía Federal… Lo que faltaba, ahora algunos festejan que se admita que la truculenta empresa brasileña Odebrecht demande a Pemex por la vía mercantil. Éramos muchos… Patético que el PAN anayista no logre consensuar la designación del coordinador de su bancada en el Senado y llenar el hueco que dejó Rafael Moreno Valle…