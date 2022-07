Hemos comentado en este espacio que la inflación —INPC— está compuesta por él índice subyacente que incluye los precios de los bienes y servicios que se comercializan —estudios médicos básicos, proteínas (pollo, carne), medicinas de cuadro básico, etc.— y tenemos también el índice no subyacente que incluye aquellos bienes que, se consumen, pero que el precio depende de factores no siempre apegados a la libre oferta y demanda, sino a políticas de gobierno, eventos geopolíticos e incluso fenómenos meteorológicos como sequías o huracanes —gas, gasolina, luz, petróleo—. En este proceso de formación de precios apreciamos al mismo tiempo que suele ocurrir que una cosa es la inflación de la que están atentos los mercados, analistas y bancos centrales cuyo sustento fundamental son las expectativas no siempre atinadas menos en el contexto en que nos encontramos de tanta incertidumbre y el comportamiento de las tasas en el corto y largo plazos. Empero, está la otra inflación que aquí entendemos como aquella que percibe la gente común como los médicos, las amas de casa, las y los trabajadores jefes del hogar, maestros o enfermeras; los precios en esta parte de la economía si bien suelen ser el resultado de lo que ven las grandes decisiones de mercado, impactan en el poder de compra de la persona común, esa es justamente la que más preocupa a los gobiernos que no son lo mismo que los bancos centrales sino compuestos de políticos que buscan el poder o conservarlo a través de las urnas u otros procesos no democráticos. Es, este proceso, el que involucra decisiones no tan económicas sino más bien político-electorales como es el caso de México con el subsidio que el gobierno hace al precio de las gasolinas.

Un caso, igualmente relevante que hace a México distinto a las demás economías es que los precios en el país también se determinan por el clima de inseguridad creciente al que asistimos. En efecto, hemos llegado a tales niveles de acción del crimen organizando en el que su actuar está presionando constantemente los precios de las mercancías que consume la gente. A lo anterior se suman los bloqueos que diversas organizaciones hacen constantemente de las vías generales de comunicación lo que impide que la logística opere de forma eficiente en detrimento del mercado interno. Todos estos factores aunados a los naturales de ciclo económico merman de manera sistemática la capacidad de las personas para adquirir los productos de la canasta básica. Así el pollo, en diversas regiones se vende al precio que determinan las organizaciones criminales, el aguacate está en niveles de 157 pesos el kilo, en buena medida, por el control que hacen bandas criminales del abasto; esta realidad llega hasta los vehículos que no pueden ser surtidos a las agencias porque se los roban completos en las carreteras del país. Una estrategia fundamental para que los precios no suban está en manos del gobierno que tiene que hacer su labor más importante que es la seguridad.