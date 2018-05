De pronto, quizá por la fiebre electoral, se multiplican los ¨estudios¨ para explicar los retos para el pleno desarrollo económico y social de la República. Casi todos apuntan al dispar desarrollo entre las entidades de la Federación.

Con la misma solemnidad con que anunciarían el descubrimiento del hilo negro o del agua tibia, nos abruman con la sagaz conclusión de que México necesita que haya desarrollo en los Estados del Sureste.

Durante sexenios se ha intentado nivelar el ritmo de crecimiento social y económico, el esfuerzo más reciente ha sido la creación de las zonas económicas exclusivas, con el objeto de crea polos de desarrollo.

Ah, pero la política exige que, como siempre, cada sexenio se reinvente el país.

Falsa la angustia por inseguridad

En la narrativa de los candidatos y la candidata a la Presidencia, afirman, sin excepción, su angustia por la ¨creciente¨ inseguridad, la cual en los hechos ser más falsa que una moneda de tres pesos.

Si fuera auténtica su preocupación, no estarían, como están, varios senadores y diputados, así como organizaciones de la sociedad civil, peleando para que se declare inconstitucional la ley de seguridad interior, apenas proclamada por el Ejecutivo.

Aquí se afirma que es falsa es la preocupación por la inseguridad de la sociedad, toda vez que la oposición a la ley de seguridad interior tiene como origen las diferencias ideológicas y los intereses político electorales, tan poderosos hoy.

En Chihuahua, la fuga hacia adelante

En Chihuahua han aumentado los homicidios, ha aumentado la violencia.

Cuando tomó posesión Javier Corral de la gubernatura el índice de homicidios era de 25 por cada cien mil habitantes. Ahora es de más de 40,

En Ciudad Juárez, donde se había conseguido reducir los índices de violencia de hace ocho años, aumentan exponencialmente, tanto que muchos residentes de El Paso, Texas, ya no quieren visitarlo, por temor a la violencia.

Cómo lo mismo para en municipios serranos, el gobernador Corral, incapaz de combatir la violencia, se refugia en conferencias de prensa para mantener vivo su artificial pleito con el gobierno federal con acusaciones al Presidente. Así, trata de disimular su incapacidad.

NOTAS EN REMOLINO

Nada nuevo en la visita a Guelatao del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Apoya a la CNTE, sin importarle que haya arruinado a Oaxaca y a su niñez… Por cierto, el tabasqueño no acudirá a la reunión de accionistas de Bancomer, como los otros candidatos presidenciales. Faltan 48 días para las elecciones y no quiere correr riesgos… Orgullosamente pregona el PRI la puntualidad y precisión de sus informes financieros al INE. Estupendo, pero la pregunta sería cuáles son las prioridades. ¿Cuadrar las cuentas o ganar la elección?... Insiste el PAN en politizar los precios de la gasolina.

La pregunta es, en caso de ganar la Presidencia, ¿qué harán para que no aumenten cuando el mercado global calcula que los precios internacionales del petróleo podrían alcanzar hasta los 100 dólares por barril en los próximos meses?... Acá en el altiplano, sigue la pelea contra la ley de comunicación social, ahora en la etapa de impugnarla por ¨inconstitucional¨ ante la Suprema Corte de Justicia… Una pena que se deja utilizar el doctor Rodolfo Neri y se meta en discusiones clasistas, sólo por quedar bien… Morena está feliz. Creen que su candidato Armando Quintero reluce de limpio. Ah, si supieran…