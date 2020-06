Tanta empresa como sea posible, tanto gobierno como sea necesario, es una de las premisas que mejor ejemplifican lo que debería ser una política clara de fomento a la inversión productiva y la generación de empleos; por otro lado, de los principales indicadores de competitividad en el mundo (bajo los cuales se analizan al menos 140 países), se aprecia como una condicionante para una economía competitiva, que exista un sólido Estado de Derecho, y que las instituciones encargadas de hacerlo valer sean eficientes y eficaces.

De la combinación de las dos ideas antes expresadas, se desprende que la función principal de los gobiernos, en sus diferentes ámbitos (municipal, estatal y federal), es garantizar la seguridad pública, la certidumbre jurídica, la creación de infraestructura y combatir la ilegalidad en todas sus formas, incluida la corrupción.

El actual gobierno de la república llegó al poder diciendo que tenía la fórmula para resolver los problemas nacionales, y que actuaría sin mentir, sin robar y sin traicionar al pueblo; a 18 meses de gestión, miente continuamente, la corrupción se ha incrementado, y en los hechos ha traicionado al pueblo quitando estancias infantiles, dejando de proveer medicamentos esenciales, permitiendo que se incremente la impunidad de los delincuentes y persiguiendo a las empresas como si lo fueran.

En el momento de mayor dispersión del coronavirus Covid-19, decreta una “nueva normalidad” al tiempo que presenta un mapa alarmante (32 entidades en rojo), rojo por pandemia, por violencia, por ignorancia; se envía un mensaje contradictorio de normalidad cuando es el momento de mayor riesgo sanitario; en la parte económica, se cancelan obras en proceso, se desoyen sugerencias de expertos, se descalifica al que no está de acuerdo, se desestiman las inversiones, se cambian las reglas de juego violando contratos firmados, se favorece indebidamente la operación de empresas “improductivas” del estado.

Mientras tanto, al mejor estilo de la derecha autoritaria y el neoliberalismo al que dicen haber combatido durante 30 años, promueven leyes para cancelar derechos ciudadanos y tratar de perpetuarse en el poder de la forma más antidemocrática; ahí está la propuesta original que hicieron de reforma constitucional en materia de “revocación de mandato” la cual decía “tiene por objeto que el pueblo decida sobre la “permanencia” del titular del poder ejecutivo”; ahí está la frustrada “Ley Bonilla”, por la cual el actual gobernador de Baja California, corrupción de por medio, trató de extender el periodo por el que fue electo de dos a cinco años.

Ahí está el proceso de reforma en el Estado de Veracruz, por el cual Morena y sus aliados quieren eliminar de la constitución local el tema justamente de “revocación de mandato”, no vaya a ser que los ciudadanos vayan a optar por sacar al inefable gobernador bajo ese procedimiento; sin embargo, ahora esta figura es ley suprema en la Constitución Federal y ordena que aplique el procedimiento para gobernadores y presidentes municipales; ellos lo propusieron, lo impusieron y ahora que no les conviene, quieren quitarla (al momento de escribir estas líneas, los cabildos municipales están votando si aceptan o no esa reforma, ya veremos el resultado, después sigue otra vez la Suprema Corte).

Nadie en su sano juicio querrá hacer grandes inversiones en un país en donde se aplican las leyes a modo, y si no se acomodan, se derogan y se hacen otras nuevas, que quede claro: el gobierno NO crea empleos, el gobierno gasta el dinero de empresas y ciudadanos y a través de eso financia su presupuesto y los programas sociales clientelares que impulsa; sin empleadores no hay empleos, no hay impuestos y si no hay contribuciones no habrá con qué financiar el gasto público, se están dando un balazo en el pie. Vamos en 18 meses, aún hay tiempo de que el gobierno corrija (estamos al límite), o su propia estrategia de división y rencor actuará en su contra.

Sr. Presidente, como Usted dice, es de sabios reconsiderar y corregir, hágalo por el bien de México.

*Presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo Democrático de la Coparmex.

Twitter: @JDBarba