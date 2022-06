Una persona que inició una actividad laboral (régimen salarial) después del año 1997 debe saber que su esquema de retiro dependerá del ahorro que tenga principalmente en su cuenta de ahorro para el retiro “Afore”.

¿Qué es la Afore? Las Administradoras de Fondos para el Retiro son las instituciones financieras de México dedicadas de manera exclusiva y profesional a administrar las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) actualmente existen más 70 millones de cuentas individuales (trabajadores registrados con una cuenta en una Afore) de los cuales 18 millones de trabajadores no conocen que tienen una cuenta individual, cuya función principal es tener un ahorro que permita tener una vida más tranquila al final de su vida laboral.

En un esfuerzo por promover la educación financiera así como facilitar el acceso a la información para los trabajadores la Consar ha creado el portal www. aforeweb.com.mx, a través del cual es posible también descargar la aplicación móvil.

Ofrece la posibilidad de que, a través de una forma sencilla y sin necesidad de acudir a alguna oficina se pueda realizar algunos trámites como conocer la Afore a la que la persona se encuentre afiliado con solo ingresar su Curp. También permite que el usuario realice aportaciones voluntarias, registro y consulta de beneficiarios, así como ingresar una solicitud de cambio de Afore, entre otros.

Actualmente varias Instituciones gubernamentales como son la Consar y la Condusef están creando contenidos y publicando información a través de redes sociales como “tik tok” de una forma moderna, masiva y actual, que busca despertar interés y conciencia entre los trabajadores asalariados, jóvenes emprendedores, trabajadores independientes y conductores de diversas plataformas, con la intención principal de transmitir a la población el impacto positivo de la previsión y el ahorro para el retiro.

Seguramente la mayoría de las personas en algún momento de su vida se ha preguntado ¿Qué le gustaría hacer cuando se retire de sus actividades laborales? ¿Cómo podría hacerle frente a una enfermedad? ¿Cómo podrá sustentar sus gastos de vivienda, consumo, renta, luz, en una edad en la que físicamente ya no le sea posible trabajar? ¿Se tiene el sueño de viajar o realizar algo que le apasione al llegar a la edad de retiro? Todas estas preguntas tienen una misma respuesta: Ahorrar hoy e informarse sobre las opciones de inversión a largo plazo que existen en el mercado.

Si no se conoce aún cuál es su Afore o no se ha registrado, lo más recomendable es no perder el tiempo, para comenzar a pensar en el futuro e ingresar a la página de la Consar o descargar la app y así conocer cuál es la Institución que maneja sus recursos e informarse sobre las comisiones y rendimientos que ofrece. Hay que recordar que la tranquilidad en la etapa de retiro (vejez), dependerá del monto del ahorro de la cuenta individual, más todas aquellas estrategias (aportaciones voluntarias, planes personales de retiro y/o ahorro en otros instrumentos de inversión como son los fondos de inversión o inversiones a plazo.

* La autora es Associate Product & Market Intelligence de BBVA Asset Management

adrianna.morales@bbva.com

rrg