Lo que desde hace años era evidente para analistas y observadores de la industria ahora se presenta como una amenaza evidente para Netflix: tres gigantes productores de contenido lanzarán sus plataformas OTT próximamente.

Como ha sido comentado en varias ocasiones, las tres macrofábricas productoras de entretenimiento a nivel mundial, NBC Universal, Disney y Warner Media, están o estarán lanzando sus plataformas OTT en los próximos meses. Esto desde luego afectará una vez más la relación entre el ahora líder de la industria y los productores de contenido.

Según algunos estudios sobre los cuales Netflix no ha emitido comentarios, más de 40% del tiempo que la gente pasa frente a la pantalla de Netflix lo hace disfrutando el contenido de alguno de estos tres gigantes. La gran pregunta de los analistas es: ¿qué pasará cuando los contratos de retransmisión de todo este contenido caduquen? Algunos de ellos parecen afanarse a la idea de que Netflix tenderá a desaparecer. Sin embargo, opiniones más optimistas y quizá más halagüeñas para la empresa apuestan a que el esfuerzo que Netflix ha destinado en los últimos años a crear contenido propio y de alta calidad se verá recompensado por la preferencia y lealtad de sus consumidores.

En Estados Unidos, por ejemplo, hay cifras que indican que las audiencias de Netflix pasan gran parte de su tiempo viendo series producidas por alguno de los grandes tres competidores de la empresa. Tal es el caso de Friends producida por Warner, Grey´s Anatomy de Disney y Parks and Recreation de NBC Universal.

Resultaría interesante analizar con más detalle los factores detrás del éxito de series como Friends que lleva más de 15 años de transmisiones, ha cruzado la barrera de dos generaciones y aún goza de un éxito realmente impactante. Aquí, destaca un factor innegable que es el hecho de que las audiencias se sienten cómodas con contenido conocido y de alguna forma virgen, es decir, ligero, sin escándalos, crímenes o lados oscuros. Este tipo de programas no necesariamente tiene que ser visto consecutivamente y permite a audiencias de todas la edades del hogar disfrutarlo juntas.

Sin embargo, también se ha observado que el contenido nuevo y original como el que ha producido Netflix , por ejemplo, House of Cards u Orange is the New Black, es fundamental para generar nuevas suscripciones a la plataforma, y durante sus lanzamientos las cifras de audiencia, así como los impactos generados en redes sociales son de enorme beneficio para la empresa. Por otra parte, las series más establecidas generan mayores minutos de audiencia frente a la pantalla y garantizan una audiencia constante. Por lo tanto, un equilibrio entre ambas opciones puede ser el punto perfecto.

Ultimadamente, el papel más determinante en el futuro de esta industria y la distribución de contenido lo jugarán las utilidades que cada show genere ya sea en una plataforma OTT de la competencia o en la propia. Por ejemplo, se estima que Netflix pagó alrededor de 100 millones de dólares por los derechos para transmitir Friends durante el 2019. Es evidente que antes de retirar los derechos del mismo show, Warner tendrá que asegurar que su propia plataforma podrá generar las mismas utilidades.

Por lo tanto, lo que finalmente se espera es que haya nuevas e interesantes negociaciones entre los productores y las plataformas que permitan a los estudios recabar la mayor cantidad de ingresos a través de las diferentes plataformas. Una vez más la frase content is king pone en evidencia el poder que tiene el buen contenido en la industria del entretenimiento.

López-Dóriga, de manteles largos en Madrid.

Los premios Rey de España reconocen la labor informativa de profesionales del periodismo de Iberoamérica y, en esta ocasión, Joaquín López-Dóriga recibe una bien merecida mención especial por sus 50 años de trayectoria.

Los Premios Internacionales Rey de España reconocen la labor informativa de profesionales del periodismo de lengua española y portuguesa de los estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con los países con los que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y cultural.

¡ Enhorabuena, Joaquín!.

