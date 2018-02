Ahora es el legislador morenista Zoe Robledo quien propone en el Senado eliminar el fuero constitucional, lo cual, paradójicamente, parece complacer a muchos que, según nos dicen, son devotos demócratas.

En días pasados varios juristas de universidades públicas y privadas, luego de reconocer que se ha abusado de la figura del fuero, recomendaron una ley que lo reglamente, pero previnieron contra su eliminación.

Consideraron que la eliminación del fuero que propone el senador Robledo, de la bancada del PT-Morena, abriría la puerta al autoritarismo y, afirmó un jurista, hasta a la dictadura y al totalitarismo.



Congreso, la ley para reforma laboral

Mientras los diputados y los senadores están ocupados en llevar las batallas partidistas de las campañas a las tribunas del Congreso, se olvidan de los pendientes que tiene por legislar.

Uno de esos pendientes lo mencionó ayer el Secretario del Trabajo Roberto Campa Cifrián. Se trata de la ley reglamentaria de la reforma laboral aprobada desde hace más de un año, para hacer la cual el Congreso se dio un plazo de un año que está por vencer.

La reforma, la más transformadora desde que la Constitución del 17 creó la base para la ley federal del trabajo, pues la resolución de los conflictos laborales pasa al poder judicial, lo cual obliga juicios orales más expeditos. Ah, pero para senadores y diputados primero están las campañas, no hacer su tarea.

Guajardo: ¿para qué va a Washington?



Luego de que el negociador estadunidense en la mesa de la industria automotriz se retiró para “consultas” a Washington, se enfrió uno de los temas más importantes de las negociaciones para “modernizar” el TLCAN.

En los corrillos de la capital estadunidense se comenta de una más de las luchas de poder en el equipo de la Casa Blanca, y se cita como ejemplo el “ascenso” de Peter Navarro, uno de los duros en materia de comercio.

Quizá el viaje del Secretario de Economía Ildefonso Guajardo a Washington para, dicen, entrevistarse con el secretario de Comercio Wilbur Ross, permita a un experimentado negociador como él averiguar cuál es al rumbo de las pláticas.



NOTAS EN REMOLINO



¡Controle la violencia en el campus! ¡Detenga la venta de drogas! Le exigen los maniqueos de siempre, pero al mismo tiempo la exigen que no permita que la presencia de policías armados en el campus. No, pues sí… La senadora Angélica de la Peña propone legislación para prohibir “los chapulines” que no completan los plazos para los cuales fueron elegidos.

Y uno se pregunta si uno de nuestros problemas no será que hacemos leyes coyunturales, sin perspectiva de largo plazo… El ingreso básico universal que promueve el Frente no ha sido probado en ningún país. Y, además, no aclaran cuáles programas sociales serían eliminados. No vaya a ser que salga más caro el caldo que las albóndigas… México Evalúa ha sido una de las más rigurosas ONG para exigir transparencia en el presupuesto, pero también, reconozcámoslo, tienen su agenda política.

Por eso sorprendió que ayer en la mesa del presídium de su conferencia estuviera el ex director del SAT Aristóteles Núñez… A pesar del pesimismo de tantos, es un hecho que la candidatura priísta de Mikel Arriola avanza en la disputa de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México… Con inquietud ve Miguel Ángel Yunes que el PRI manda como delegado a Veracruz a José A. Rojo, quien donde ha sido delegado ha triunfado el tricolor…