MADRID – La guerra del presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania le ha dado a Europa una gran dosis de realismo energético. Mientras que la Unión Europea promocionaba una transición “sin dolor, todos ganan” a la energía renovable, muchas de sus industrias, particularmente en Alemania, habían desarrollado una dependencia debilitante del gas ruso barato. Esta revelación debería ser el primer paso hacia un enfoque europeo más realista, y menos dogmático, no solo para su propia transición energética, sino también para la del Sur Global.

La Unión Europa tiene un plan de acción para dejar de usar combustibles fósiles rusos. Pero, mientras los detalles de REPowerEU aún se están finalizando, ya está claro que, como tantas “soluciones” europeas, el plan es un ejercicio de dificultad, ejemplificado por el hecho de que no se completará hasta 2030.

Aunque REPowerEU tiene como objetivo acelerar el despliegue de las energías renovables y reemplazar el gas en la calefacción y la generación de energía, también depende de la diversificación del abasto de energía. Los productores en el Sur Global ya han recibido súplicas desesperadas para ayudar a satisfacer las necesidades energéticas de la Unión Europa, lo que probablemente ha provocado más que unos pocos ojos en blanco. Después de todo, los países de todo el mundo en desarrollo han soportado años de proselitismo europeo sobre la importancia de un progreso rápido hacia un sistema energético libre de carbono.

Si la Unión Europa no puede lograr esto a corto plazo, nada menos que para evitar financiar una guerra injusta, el Sur Global ciertamente no puede hacerlo. A Europa le preocupa que el crecimiento económico y los medios de vida locales se vean afectados si intenta pasar demasiado rápido a las energías renovables. Las economías en desarrollo están preocupadas de que no tendrán ningún camino hacia el crecimiento económico sostenido y la reducción de la pobreza.

Tienen razón en preocuparse. La correlación positiva entre la energía de carga base y la prosperidad muestra claramente que un suministro de energía confiable es esencial para el progreso económico. Pero, a nivel mundial, 770 millones de personas, principalmente en África y Asia, carecen de acceso a la electricidad. En África subsahariana, la pandemia empeoró la pobreza energética, con el 77% de la población de la región ahora viviendo sin electricidad, en comparación con el 74% en 2019.

Dado que el futuro crecimiento de la población y, por lo tanto, el crecimiento de la demanda de energía se concentrará en el Sur Global, este problema empeorará mucho más. Y, de momento, las energías renovables no pueden solucionarlo, porque no suponen un suministro eléctrico suficientemente fiable. Una ampliación del combustible de hidrógeno podría cambiar esto, aunque esto sigue siendo un tramo para las economías de mercados emergentes y en desarrollo.

El Enviado Presidencial Especial de los Estados Unidos para el Clima, John Kerry, por su parte, ha reconocido ahora la locura de intentar obligar a las economías en desarrollo a ser totalmente renovables. El 7 de marzo, tras la invasión rusa de Ucrania, reconoció que el gas sería crucial para el desarrollo económico de los países africanos. Incluso el Banco Mundial, sin mucha fanfarria, ha revertido su moratoria sobre la financiación de proyectos de gas.

Sí, este nuevo realismo implica un aumento a corto plazo de las emisiones africanas, pero a partir de un nivel muy bajo. Los 48 países que componen el África subsahariana (excluyendo Sudáfrica) representan el 0.55 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. En su conjunto, África consume menos energía que cualquier otro continente, mucho menos que Europa, especialmente si se tiene en cuenta el consumo histórico.

Los países ricos son muy conscientes de esta discrepancia, razón por la cual los países en desarrollo han criticado cada vez más la hipocresía climática del mundo desarrollado: presión constante para reducir las emisiones junto con una negativa prolongada a financiar la mitigación y adaptación climática en el Sur Global.

El Fondo Verde para el Clima encarna esta hipocresía. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2009, las economías desarrolladas se comprometieron a canalizar 100,000 millones de dólares cada año para esfuerzos de mitigación y adaptación en los países en desarrollo para el año 2020. A partir de enero de 2022, las promesas de los países participantes ascendieron a unos míseros 10,000 millones de dólares.

La sostenibilidad es vital para el futuro de nuestro planeta. Pero la transición verde debe ser justa. Y la justicia exige que el Sur Global reciba la misma oportunidad de desarrollo que tuvo el Norte. Eso solo será posible con seguridad energética para todos.

Es por eso que el Foro de Energía Sostenible para Todos de esta semana es tan importante. Las partes interesadas de los sectores público y privado se reunirán en Kigali, Ruanda, para encontrar formas de acelerar el progreso hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 de la ONU: garantizar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos.

El Foro de este año llega en un momento crucial en la transición energética global. Además, esta es la primera vez desde que se lanzó el Foro en 2014 que se llevará a cabo en África. Uno espera que la centralidad del continente en el evento, y las duras realizaciones que la guerra en Ucrania ha impuesto a Europa, se reflejen en sus conclusiones, que, dada la crisis actual, serán más consecuentes que nunca.

Europa siempre se ha enorgullecido de ser líder en la transición hacia la energía verde. Esto no debería cambiar. Pero, en lugar de permitir que su visión se vea empañada por el idealismo y la ideología, la UE debe asegurarse de que sus ambiciones energéticas, para sí misma y para las economías en desarrollo, estén firmemente asentadas en la realidad.

Europa debe apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para adaptarse al cambio climático y lograr emisiones netas cero. Pero también debe ayudarlos a lograr la seguridad energética. Como dijo sucintamente un ministro africano: “Descarbonizaremos, pero primero tenemos que carbonizar”.

*La autora es Exministra de Relaciones Exteriores de España y exvicepresidenta senior y consejera general del Grupo del Banco Mundial, es profesora invitada en la Universidad de Georgetown.