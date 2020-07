Trump ha perdido el apoyo de los hombres blancos, los de mayor edad y los muy jóvenes. Por ejemplo,valoran muy mal su actuación ante el Covid-19.

Los podcast comienzan a ser las plataformas donde se cuentan con mayor claridad y dinamismo las historias del acontecer político de los países. Es el caso de la elección de Estados Unidos. Me parece que son dos los que rápidamente nos pueden mostrar lo que se comenta en ese país sobre la elección presidencial de noviembre. Uno de The Daily, el programa de entre semana de Michael Barbaro en el New York Times. Un capítulo reciente se titula “The voter Trump is losing”, y conversa con Nate Cohn, el reportero de elecciones del diario sobre la encuesta de ese medio que le otorga 14 puntos de ventaja a Biden sobre Trump. Lo más relevante es la pregunta al final del show, en el que recuerda que justo hace cuatro años, ambos conversaron en otro podcats, entonces la pregunta era si Hillary Clinton tendría una victoria abrumadora o sólo ganaría por un margen razonable. Eso evidentemente no sucedió, entonces, por qué ahora tendríamos que creer en las encuestas. Cohn dice que, por una parte, en esta ocasión la diferencia es mayor que en la elección anterior, de alrededor de 14 puntos, pero además ahora sí se analiza con cuidado lo que sucede en los estados que pueden definir la elección, y Biden va ganando por 9 puntos en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona y Carolina del Norte, cuando en la pasada elección Trump ganó en los mismos con facilidad. Incluso Carter tenía mejores números antes de iniciar su campaña de reelección que los que ahora tiene Trump. El actual presidente ha perdido el apoyo de los hombres blancos, los de mayor edad y los muy jóvenes. Entre otras cosas, valoran muy mal su actuación en la crisis del coronavirus y su reacción a las manifestaciones en contra de la violencia policial que afecta a los afroamericanos. Biden no es un candidato que genere un gran entusiasmo, pero sí es visto como una buena alternativa a Trump para los que fueron sus votantes.

En otro show, el del Washington Post, llamado “Elección 2020”, tiene un capítulo reciente que titula “How Trump is leveraging the presidency to campaing against Biden”. La presentadora Allison Michaels analiza, con los reporteros del periódico que cubren la elección, la manera en la que se hace campaña cuando no se pueden realizar eventos masivos, el tipo de actos en los que Trump basó su pasada campaña y continuó durante su mandato. Sorpresivamente, a pesar de que tradicionalmente Trump ha manejado bien las redes sociales, Biden ha sido capaz de utilizar bien los medios digitales para participar en las discusiones públicas, aprovechar los errores de su oponente y formar parte de los temas de coyuntura. Por ejemplo, en un reciente mensaje en twitter, se comprometió a mantener en su gobierno al doctor Fauci, el responsable de la estrategia contra el coronavirus en Estados Unidos, pero, a diferencia de Trump, sí seguir sus recomendaciones. Sin embargo, los reporteros advierten que mantener ese nivel de presencia pública no va a ser fácil para un candidato que no ocupa cargo alguno, mientras que el presidente trata de utilizar todo acto de gobierno como parte de su campaña de reelección. Pronto, Trump podría comenzar a realizar actos masivos y recorrer el país, por medio del uso de la logística de la presidencia, lo que será mucho más difícil para Biden. Por lo pronto, la campaña en el terreno digital, el único posible hasta ahora, favorece a un candidato, Biden, que se dedica a aprovechar los desatinos del presidente, pero puede ser distinto cuando regresen los eventos. El podcast del Washington Post coincide con el del New York Times que, sin ser un candidato carismático, ni generador de grandes propuestas o ideas, en las actuales circunstancias, marcadas por la crisis del coronavirus y las propuestas contra la violencia racista, Biden es capaz de mantenerse vigente, servir de contrapeso al protagonismo de Trump y sus errores y, sobre todo, de alternativa ante muchos de los votantes republicanos de hace cuatro años, que en esta ocasión podrían votar por Biden o simplemente quedarse en casa el día de la elección.

