La primera reacción que tuvo el presidente Trump después de lo ocurrido el pasado domingo en Kenosha, Wisconsin, fue reproducir un lema de campaña construido por publicistas: “Ley y orden”.

Jacob Blake, negro, fue baleado por un policía blanco en presencia de sus dos hijos. El presidente de Estados Unidos responde: “Ley y orden”, y amaga con enviar a la guardia nacional.

Es la semana de la convención republicana en la que hay que posicionar los trabalenguas publicitarios del candidato a la presidencia: “Ley y orden”.

Concatenar la realidad con la publicidad a través de tuits resulta muy cool; muy fresco frente a un entorno social crítico en el que subyacen guiños racistas provenientes de la Casa Blanca, sin embargo, resulta más artificial que un arbolito de Navidad no perecedero.

Kellyanne Conway, guionista orwelliana del Despacho Oval que ve hechos alternativos en donde hay mentiras, comentó la mañana de ayer 27 de agosto, en el programa de televisión Fox&Friends que “mientras haya mucho más caos, anarquía, vandalismo y violencia, será mucho más claro quién de los candidatos es mejor en el manejo de la seguridad pública a través de ley y orden” (The Washingtonm Post, 27 de agosto).

Mike Pence tenía que repetir el mantra de la semana, aunque sea utilizando calzador semántico: “La violencia debe parar, ya sea en Minneapolis, Portland o Kenosha. Nosotros impondremos ley y orden en todas las calles de este país para cada estadounidense de cualquier raza, credo o religión”. En efecto, lo importante es embonar la doctrina a la realidad, aunque se margine la fuente donde se origina el odio. Atrás quedaron los lamentables capítulos de Charlottesville o Plaza Lafayette, escenarios de una confrontación entre supremacistas blancos y antifascistas, y desalojo de manifestantes con gases lacrimógenos para que el presidente caminara con Biblia en mano durante las protestas por el asesinato de George Floyd, respectivamente. Para Pence lo importante es la estética y no la ética.

Jared Kushner, orgullo del presidente por el simple hecho de estar casado con su hija Ivanka, ayer 27 de agosto, obsequió una perla de su visión de vida. Frente a la huelga de varios equipos de la NBA en protesta por lo ocurrido en Kenosha, el yerno comentó a Politico.com que los jugadores se dieron “el lujo” de no trabajar una noche, decisión que millones de estadounidenses no pueden tomar por cuestiones económicas. “Me parece que es bonito que estén defendiendo esta causa, pero me gustaría verlos moverse para encontrar una solución concreta” (agencia AFP). Aquí la visión de Jared. Otra vez, importa la estética no la ética.

Joe Biden se ha convertido en analista antes que en candidato. Un riesgo latente porque los candidatos son los que ganan elecciones. En Perú la prosa de Vargas Llosa no logró vencer a la retórica de Fujimori. En efecto, ni Biden es Vargas Llosa ni Trump es Fujimori. Dos siglos de diferencia.

Biden promueve los errores de Trump y le pica los ojos en materia del nuevo coronavirus. Su distancia con la ciencia ha sumergido al presidente a un estadio de ignorancia pocas veces visto en un mandatario. La caída del PIB en 10% y el agujero laboral de 20 millones representan el territorio minado por el que tendrá que caminar Trump.

No es normal que un candidato escale las encuestas con soltura sin hacer campaña, como es el caso de Biden. La excepcionalidad de un presidente como Trump quizá obligue a mantener un perfil discreto.

Se trata de unas elecciones en clave plebiscitaria: si o no a Trump. En caso de responder no, el presidente será Biden.

Poco se ha hablado de la crisis de liderazgos en el Partido Republicano.

El escenario de la derrota de Trump servirá para dimensionar el enorme daño que ha provocado al partido y a la democracia de Estados Unidos un personaje de la telerrealidad.