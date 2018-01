Conforme al Proyecto de Documento Estratégico 2018-2021, en el periodo 2010-2016 la concentración del ingreso de los hogares en México permaneció prácticamente sin cambios (el coeficiente de Gini en el 2010 fue de 0.445 y en el 2016 fue de 0.448). Conforme a la OCDE, México tiene el segundo coeficiente de Gini más alto en comparación con el resto de los países miembros. Adicionalmente, conforme a CONEVAL, el poder adquisitivo del ingreso laboral ha disminuido del 2007 a la fecha, al pasar de 1,900 pesos en el segundo trimestre del 2007, a 1,700 pesos en el segundo trimestre del 2017. Esto representa una reducción de 10.5% en el poder adquisitivo de los mexicanos. La falta de competencia en algunos mercados de bienes y servicios de consumo básico otorga a las empresas dominantes la capacidad de fijar precios debido a su poder de mercado, lo que les produce ganancias extra-normales. Este poder de mercado obstaculiza la innovación de los competidores reales y el emprendimiento de los potenciales, lo que impide la movilidad social e inhibe las oportunidades de escalar en los niveles de bienestar para quienes nacieron en familias ubicadas en los deciles de menores ingresos. En otras palabras, la falta de competencia agudiza la desigualdad y limita el bienestar.

Al 2015, la productividad de los sectores no ha sido homogénea. Mientras que el sector terciario aportó 3.47% de la producción total, el sector primario aportó 1.48 por ciento. Las actividades económicas con menor aportación a la productividad total fueron la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, así como la pesca y caza. Por su parte, las actividades con mayor aportación fueron los servicios de salud y de asistencia social, los servicios científicos y técnicos, y los servicios financieros y de seguros. Además, de acuerdo con la OCDE, el crecimiento de la productividad de México se ha incrementado en los sectores en los que se implementaron reformas estructurales. En conjunto, estas reformas han permitido que desde el 2012 se cuente con más de 120,000 de millones de dólares de inversión extranjera directa en los sectores energético, de telecomunicaciones, así como en los mercados de alimentos y bebidas. No obstante, otros sectores, tales como el agrícola y el manufacturero, se han rezagado debido a regulaciones locales demasiado rigurosas, instituciones jurídicas débiles, informalidad arraigada, corrupción y un desarrollo financiero insuficiente.

El Banco de México prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2018 se ubique entre 2.0 y 3.0% y para el 2019 en un rango de entre 2.2 y 3.2 por ciento. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que las tasas de interés seguirán ubicándose en niveles históricamente bajos; se calcula que para el periodo 2018-2022 sean de 6.1 por ciento. Estas estimaciones suponen que en el mediano plazo la demanda interna registrará un fortalecimiento continuo, aunque no consideran una potencial salida del TLCAN. No obstante, el crecimiento anticipado a partir de la implementación de las reformas estructurales era de alrededor de 5%, lo que refleja que el desempeño de la economía ha estado por debajo de lo esperado. Asimismo, el crecimiento no ha sido incluyente para mejorar las condiciones de vida de muchas familias. Esto ha propiciado persistencia en el nivel de pobreza, la desigualdad del ingreso y de género, la corrupción y la delincuencia.

Conforme al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al 2016 la población en México en situación de pobreza y en situación de pobreza extrema era de 43.6 y 7.6%, respectivamente. El mayor porcentaje de la población mexicana en estas condiciones se encontraba en el sur del país, específicamente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. De acuerdo con Coneval, entre los retos importantes en el combate a la pobreza en México destaca lograr un ritmo de crecimiento económico elevado y sostenido, abatir las desigualdades regionales y propiciar el ejercicio pleno de los derechos sociales.

