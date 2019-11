Hace un par de años, cuando la administración del presidente Donald Trump empezó a manipular y suprimir información científica sobre el cambio climático desde los sitios oficiales de secretarías y agencias de su gabinete, inmediatamente se encendió todo tipo de alarmas locales e internacionales.

Para nadie era una sorpresa que el presidente Trump y sus bases políticas consideraran estas evidencias incómodas y cuestionables. Pero una cosa es discutir y disentir. Otra muy diferente es fabricar, falsificar o suprimir información.

Varios temas de Pemex y la CFE, desafortunadamente, parecen estar encaminados hacia allá. Esto quedó claro desde antes de que la frase “yo tengo otros datos” entrara con fuerza al imaginario popular.

Cuando Robbie Whelan de The Wall Street Journal publicó que las importaciones de gasolina habían disminuido dramáticamente en plena crisis de desabasto, el presidente y algunos funcionarios tacharon la nota de falsa —”una volada”. La confusión creció porque las bases de datos que la administración había dejado andando se habían dejado de actualizar. Pero el tiempo mostró que los datos de la Secretaría de Energía y el presidente eran inconsistentes —incorrectos. Los del WSJ eran correctos. No hubo disculpas, ni se crearon nuevos procesos para transparentar las bases de datos. Como si no importara esclarecer.

Esto se extiende a otros planos. En medio de tanta noticia de ductos pinchados, ¿realmente podemos afirmar que el problema del huachicol se erradicó? Con una producción de crudo que volvió a bajar, “otros datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos” y enormes brechas entre lo cumplido y lo alcanzado, ¿realmente podemos celebrar que la declinación terminó? Igual con la refinería y el hackeo.

Más allá de los videos semanales de avances, no hay un tablero de indicadores sustantivos de progreso que se esté publicando. ¿Cómo podemos tener certeza de que el hackeo fue superado cuando el EBDI de Pemex sigue sin funcionar? ¿Cómo saber que la refinería va realmente bien?

La CFE, por su parte, ha ido mucho más allá. En el escándalo creado de los gasoductos, su director general construyó impunemente el mito de contratos leoninos —que luego terminó reconociendo y renegociando de otra forma, buscando beneficio mutuo. Pero el mito quedó plantado, el daño hecho y las disculpas ausentes.

Más que detenerse, ha redoblado los esfuerzos. En distintos momentos, el grupo de las autoridades lideradas por la CFE ha afirmado engañosamente que la compañía no tenía acceso antes a los Certificados de Energía Limpia (CEL), cuando sí tenía, y que había pagado 2,000 millones de pesos de multas que, de plano, fueron imaginadas. También ha declarado que el mecanismo de CELs, y las renovables mismas, son onerosas para la CFE, cuando en realidad han facilitado enormes reducciones de costos, y que México, que apenas empieza a aprovechar su potencial de renovables, enfrenta los problemas técnicos que a nivel mundial se están solucionando y sólo se presentan en mercados muy avanzados.

Los dichos de la CFE contradicen la evidencia. Pero toda esta información se sube y se baja ágilmente de comunicados, videos, declaraciones y sitios oficiales como convenga al argumento de la dirección. Se le da el tratamiento que sea necesario sin importar que se destruya la confianza. ¿Qué importa si desaparecen las certezas basadas en datos y evidencia? ¿Cuál es el problema de que, igual que como pasa con Trump y el cambio climático, se empodere a los que fielmente están dispuestos a negar lo cierto?

Es deprimente reflexionar sobre lo evidente: a pesar de las alarmas, Trump no extraña la confianza de los expertos y científicos. Es peor si lo extrapolamos.