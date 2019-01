De Netflix se puede decir lo que se quiera. Sin embargo, hoy por hoy, la acción sigue siendo una de las favoritas de los inversionistas y a pesar de advertencias del oráculo de analistas que la consideran cara, ridícula en cuanto a múltiplos y deuda, en prácticamente cada reporte trimestral las expectativas se superan y el precio se mantiene mayormente a la alza. Después de su último reporte y una pequeña baja, Netflix sigue dando.

Es innegable que el gigante del streaming ha logrado consolidarse como el mayor distribuidor de contenido de entretenimiento a nivel mundial. Sus contenidos locales se convierten rápidamente en éxitos regionales lo cual le ha dado supremacía en cada rincón del planeta y la versatilidad de su programación abre la puerta a todo tipo de audiencias.

Esto es lo que Netflix ha logrado que con una clientela de más de 139 millones de suscriptores a nivel global. Incluso, Netflix ahora puede presumir que gracias a su contenido, gran parte del mundo del streaming esté sincronizado y conectado a través de sus series, películas exclusivas y actores favoritos

Este liderazgo de la empresa Netflix quedó en evidencia en las últimas semanas a raíz de lanzamiento de Bird Box en Estados Unidos el 21 de diciembre y de Roma una semana antes en varias otras partes del mundo, incluido México.

Netflix comenzó con producciones originales desde 2013, en medio de desaires y escepticismo por parte de críticos y analistas. A raíz de su contundente éxito con House Of Cards, el gigante del streaming sólo ha logrado consolidarse y seguir mejorando como hace las cosas. Sin lugar a dudas si hay un líder arriesgado y desafiante en la industria del entretenimiento hoy en día, ese es Reed Hastings, el CEO de la empresa.

Con el lanzamiento de Bird Box y Roma, Netflix se posiciona en el trono del envidiable poder que la plataforma ha logrado consolidar a la hora de influir culturalmente a una sociedad que vive conectada.

El enorme ruido que los lanzamientos que Netflix están generando en redes sociales y las discusiones o polémicas sobre sus lanzamientos nos recuerdan la relevancia que el contenido tiene en nuestra cotidianeidad y la fuerza de un distribuidor capaz de llegar a todos lados, rompiendo incluso con los modelos tradicionales de distribución.

El ruido que generó Bird Box en los Estados Unidos logró en muchos lo que los millennials conocen como FOMO (Fear of Missing Out). Esto no resulta extraño ya que Netflix se ha convertido en la plataforma favorita de los a-dolescentes, ya incluso por encima de Youtube.

En su primera semana Bird Box fue vista por más de 45 millones de familias o cuentas, después de un mes, Net-flix presume que la película de Sandra Bullock ha sido vista por más de 80 millones de cuentas. Este éxito se ratifica cada vez que aparece un nuevo meme o la película o uno de sus personajes se convierte en trending topic.

En lo personal me resulta imposible imaginar aún hasta dónde o hasta cuándo comenzará a decaer el crecimiento de Netflix, lo que sí estoy seguro es que mientras haya buen contenido y la plataforma de distribución funcione no dudaría que Netflix se convierta en una aplicación tan esencial para la humanidad como un teléfono celular.

Buenas Noticias para la afición de Las Chivas

Resulta que siempre sí hay partidos de Chivas para todos. Después de misteriosas y erráticas decisiones con respecto a los derechos de sus transmisiones, hace algunos años, Chivas del Guadalajara ha cedido sus derechos, además de a algunos canales locales, a Televisa Deportes y a TV Azteca para sus transmisiones de TV abierta.