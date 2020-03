Monumental tarea la del subsecretario de Salud Hugo López Gatell, a quien se le encomendó encabezar la batalla contra la pandemia de coronavirus, para lograr que sea realidad el forzado distanciamiento social, como arma clave para romper la cadena de contagios.

No sólo debe enfrentar a los malquerientes del gobierno, sino también tiene que hacer frente a las resistencias que encuentra en el seno del Gobierno de la República, a juzgar por el lenguaje corporal de los asistentes a la mañanera de ayer.

Claro que en Palacio Nacional reconocen la gravedad de la pandemia, pero también saben que, a más días de paralización de actividades, mayor será el daño a la economía real y mayor será el costo político para el gobierno de la 4T. Dilemas de la realidad.

La falta de insumos es una realidad

Intenso fue el llamado del Presidente Andrés Manuel López Obrador a los mandatarios del G20 para aliviar las presiones creadas por las especulaciones con los insumos necesarios para combatir el coronavirus.

La propuesta de intervención de la ONU enfrenta a la implacable realidad, Por ejemplo, todas las fábricas de ventiladores pueden producir cientos, en el mejor de los casos unos pocos miles, cuando la demanda es por cientos de miles.

Cuando la escasez se convierte en una descarnada batalla por obtener los insumos, se aplica la antigua, cínica, pero realista máxima de que no hay producto más caro que el que no se puede conseguir en el mercado.

¿Se equivocó Conagua en Chihuahua?

En Camargo, Chihuahua, en la Presa "La Boquilla", construida hace más de un siglo, se ha generado un conflicto, nada nuevo, entre los agricultores del valle y la Comisión Nacional del Agua.

En 1944 se firmo firmó un tratado y se fundó la Comisión Binacional que vigila su cumplimiento. Obviamente han periódicos desacuerdos, sobre todo cuando de "La Boquilla" se entrega agua para cumplir con el tratado de límites y aguas.

En febrero hubo líos, pero se entregó agua a Estados Unidos, ahora dispuso la Conagua una entrega adicional. Y ayer los agricultores desalojaron violentamente a la Guardia Nacional y quemaron vehículos en protesta por que se dicen engañados. ¿Será el gatopardismo de Lampedusa?

NOTAS EN REMOLINO

Difícil que la ONU desempeñe el rol de comprar y distribuir los medicamentos para la pandemia. En la ONU manda el Consejo de Seguridad y este lo controlan las potencias... Como una suerte de aceptación de que la inseguridad no cede está la petición de la Secretaría del Bienestar a la Guardia Nacional para que escolte a las brigadas que entregarán el dinero a los beneficiarios de los programas sociales de la 4T... Propuso la bancada del PAN en el Senado un programa para entregar efectivo a los trabajadores formales e informales afectados por la crisis. El problema, como con todas las propuestas de los legisladores, sin importar partido, fue no decir de dónde saldría el dinero... A pesar de todo, la policía de CDMX ha detenido a participantes de saqueos a establecimientos comerciales. Si se apuran, pronto detendrán a los instigadores... Anunció ayer el Pentágono que no hará públicas las estadísticas de los casos de coronavirus entre militares, porque sería utilizado por sus enemigos...