(Segunda y última parte)

Se habla mucho de que en gran parte del mundo, inclusive países desarrollados, muchas mujeres ganan menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Esto, conceptualmente, es completamente inaceptable. Pero, además, cuando uno se pone a ver otro tipo de estadísticas relacionadas con el dinero y la equidad de género, las cosas son mucho más oscuras.

De acuerdo con el reporte “Women in Business: Beyond Policy to Progress” de Grant Thornton, únicamente 24% de las posiciones de alta dirección a nivel mundial está ocupado por mujeres. Y este porcentaje, en lugar de aumentar, está disminuyendo. De hecho, 25% de las empresas a nivel mundial no tiene a ninguna mujer en su planilla directiva.

Esto mismo se puede ver claramente en México, en las empresas públicas listadas en Bolsa. Si uno baja sus reportes anuales, claramente observa que la enorme mayoría de las posiciones clave están ocupadas por personas del sexo masculino.

Peor aún, según el Foro Económico Mundial, más de 80% de las propiedades en el mundo están en manos de hombres. Todavía hay países en los cuales, por ley, las mujeres no pueden tener bienes inmuebles. Indignante, pero real. Se ha hecho mucho, me queda claro, pero todavía queda mucho camino por delante.

En mi colaboración anterior conté brevemente la historia de Sallie Krawcheck, de Ellevest, quien hoy se dedica principalmente a ayudar a mujeres a empoderarse y tomar control de su relación con el dinero que ganan. Les enseña cultura financiera y les brinda herramientas para planear, entre otras cosas, su retiro, de una manera eficiente.

Sallie habla de la inequidad de género en Estados Unidos como un problema que va mucho más allá de la desigualdad salarial. Ésta de por sí es grave: la mujer promedio recibe entre 78 y 80 centavos por cada dólar que gana un hombre por hacer el mismo trabajo.

Pero, además, las mujeres terminan pagando más por sus deudas que los hombres e invierten un porcentaje menor de su salario. Ellas se ocupan poco de sus inversiones, porque piensan en muchas cosas antes (por ejemplo, sus hijos). Como resultado, las mujeres se retiran con sólo dos terceras partes del monto que reciben los hombres, aún cuando su expectativa de vida es mayor: 80% de ellas muere después que su pareja.

Cuando se trata de nuestras finanzas personales y el manejo del dinero en pareja, las cosas siguen muy desequilibradas, en gran parte por razones culturales. Tere Díaz, psicoterapeuta especialista en desarrollo personal, menciona que aún hay una enorme influencia masculina sobre las decisiones financieras de las mujeres. El dinero juega un papel fundamental en la pareja porque tiene que ver con la distribución de poder. Las mujeres lo ejercen principalmente a través de los hijos; ellos a través del dinero.

En este sentido, es fundamental que las parejas sean capaces de hablar de manera abierta sobre el dinero, para que la relación pueda ser exitosa en toda la extensión de la palabra. No es nada fácil, por razones culturales. Es triste, pero la causa principal de los problemas en la pareja, que terminan en divorcios, tiene que ver con problemas de dinero.

Hay muchas parejas que nunca hablaron de ello antes de casarse. Algunas descubren, meses después, un nivel de endeudamiento en el otro que desconocían, porque jamás se les ocurrió preguntar. O se dan cuenta de que en alguno de los miembros hay un nivel de posesividad y de control en temas financieros que raya en lo enfermizo.

En general y como mínimo, ambos deben saber cuánto gana el otro, qué activos tiene y cuáles son sus deudas. Si van a vivir juntos es porque quieren construir juntos y en ese sentido se tienen que poner todas las cartas sobre la mesa. ¿Cómo se van a manejar los gastos del hogar? En principio, ambos tendrían que contribuir a los gastos y metas comunes de manera equitativa (es decir, en proporción a sus ingresos) pero también debería haber flexibilidad y margen de maniobra para metas y anhelos propios. Ya hemos hablado en este espacio de distintas formas como las parejas pueden manejar su dinero y lo que todas tienen en común es precisamente esa transparencia y acuerdos en la toma de decisiones financieras.

