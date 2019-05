Días después de un fallido derrocamiento, Nicolás Maduro apareció el jueves junto a la cúpula militar venezolana, anunciando más de lo que sí ha sabido hacer bien en su gobierno, una cada vez mayor represión a la oposición.

El martes, Juan Guaidó y un liberado Leopoldo López aparecieron frente a una base militar, instando salir a las calles a los venezolanos, en la llamada Operación Libertad, la misma que con el pasar de las horas fue perdiendo fuerza en medio de rumores y cuestionamientos de qué fue lo que falló.

Si bien el intento de sacar a Maduro del poder falló, se han evidenciado las grietas que tendría el apoyo militar del cual se ufana. Pero también parece quedar claro que las marchas de protestas contra Maduro no bastarán si es que no se cuenta con el apoyo militar. Éste habría retrocedido el último martes por razones que ahora no quedan claras, pero en las que la oposición tendría que trabajar.

El intento más claro para sacar a Maduro

A casi tres meses de su presidencia interina, esta fue además la mayor apuesta de Guaidó por derrocar a Maduro, y aunque no fue exitosa ha ganado un espacio en la pugna de poder con el régimen chavista. Y en ese camino hacia la normalización de la democracia, la presión internacional tendrá también que jugar su parte. Las sanciones petroleras y a funcionarios cercanos a Maduro serán clave para revertir el apoyo a un gobierno que ha hundido a la economía llanera.

La crisis en la economía de Venezuela está llegando a niveles insospechados hasta hace poco, con previsiones de una contracción de 25% de su producción total este año y un alza de precios de estimada en 10’000,000%.

Esos indicadores se evidencian en una pobreza generalizada, una aguda escasez de alimentos básicos y medicinas y desnutrición, por lo que debería dejar de ser tratada como un objetivo de las tensiones geopolíticas entre países lejanos a la región. Son las naciones vecinas, entre ellas Perú, las que vienen enfrentando el impacto del éxodo de venezolanos.

Tras los eventos del martes, se esperarían ahora mayores sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos, buscando minar el apoyo a las finanzas de la administración de Maduro. El Grupo de Lima se reunió además este fin de semana, en el que también se debería avanzar con mayores medidas que puedan acelerar la vuelta a la democracia en Venezuela y poner fin a su gravísima crisis económica, que la llevará a producir este año casi la mitad de lo que producía en el 2013.

Entre uno de los principales acuerdos entre los países del Grupo de Lima se encuentra el de pedir a Cuba que se involucre en la crisis venezolana con el objetivo de encontrar una rápida solución.

“Los países del Grupo de Lima deciden hacer las gestiones necesarias para que Cuba participe en la búsqueda de la solución a la crisis en Venezuela”, dijo el canciller peruano, Néstor Popolizio. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú han reiterado su apoyo al líder opositor Juan Guaidó.