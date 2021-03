No sorprende que en una crisis como la actual la atención se vuelque a lo inmediato: la disponibilidad y eficacia en la aplicación de vacunas, los contagios y fallecimientos, la contracción económica, el desempleo, la caída en la inversión y más. El enfoque en el ahora, aunque hasta cierto punto inevitable, dificulta vislumbrar el futuro a construir para México en un mundo que cambia a gran velocidad y reconocer que lo que hagamos o dejemos de hacer ahora, será determinante para las oportunidades y desarrollo futuro.

El avance mundial en aspectos críticos para el desarrollo en las últimas décadas no tiene precedente en la historia, aunque aún persisten enormes rezagos. Tómese como ejemplo el caso de la pobreza extrema: más del 40% de la población mundial estaba en esta condición en 1980 pero para 2015 era el 10% (utilizando la medida internacional de ingreso menor a $1.90 dólares diarios por persona). El fin de la pobreza extrema en el mundo se consideraba viable e íbamos por buen camino para alcanzar esta meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pero la pandemia y la crisis económica revirtieron la tendencia. El Banco Mundial estima que en 2020 se sumaron 150 millones de personas a las filas de pobreza extrema. A su vez, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estima que por primera vez desde 1990 cuando comenzó a calcular el Índice de Desarrollo Humano, en 2020 se redujo el índice a nivel mundial. La lección es dura: los avances en desarrollo humano toman años, pero las ganancias logradas pueden destruirse en poco tiempo.

México también ha presentado mejoras en las últimas décadas en casi todos los indicadores relevantes, sin dejar de reconocer que aún enfrentamos grandes retos y rezagos y que nos gustaría avanzar más rápido. Da cuenta de ello la comparación entre los tres últimos Censos de Población y Vivienda o la evolución de las carencias que Coneval usa para medir la pobreza entre 2008 y 2018 (último año disponible). Mientras que en 2008, por ejemplo, 38.4% de la población presentaba carencia en el acceso a servicios de salud, en 2018 era ya menos de la mitad: 16.2%, gracias al Seguro Popular. Aunque con menor ritmo de avance, también se dieron mejoras en las demás dimensiones en dicho período. La población con carencia en calidad y espacios de vivienda pasó del 17.7% a 11.1% y la que enfrentaba rezago educativo de 21.9% a 16.9 por ciento. La doble crisis y las escasas o inadecuadas medidas para proteger a los más vulnerables y a la economía, amenazan con perder muchos de estos avances. La medición oficial de la pobreza por parte de Coneval no estará disponible hasta el verano, pero ya el propio Coneval y otras instituciones como Cepal apuntan a un incremento significativo en la pobreza en México, entre los mayores de América Latina.

La caída en el ingreso, derivada del desempleo o interrupciones en la actividad económica por la pandemia, y la falta de apoyos suficientes y adecuados, empujaron a muchas familias a tomar decisiones con consecuencias adversas y de largo plazo en su desarrollo. Mexicanos Primero estima que 6 millones de alumnos podrían abandonar sus estudios y aunque se espere sea temporal, el abandono escolar frecuentemente acaba siendo permanente. Para muchos de los que no abandonaron la educación, aún aprobando los cursos, el escenario no es muy prometedor en términos del logro educativo. Si la escolaridad en línea presenta retos, en particular sin la infraestructura y contenidos apropiados, la escolaridad por TV es significativamente peor. En salud tenemos una historia similar. La pandemia provocó gran estrés sobre un sistema de salud ya en proceso de reforma por la eliminación del Seguro Popular y su sustitución por el Insabi. El transformar hospitales y centros de salud para atender casos de Covid sin asegurar una efectiva continuidad en el tratamiento de otros padecimientos para miles de personas, así como decisiones financieras y de política pública que afectaron la disponibilidad de vacunas y medicamentos para ciertos padecimientos, tendrá consecuencias a futuro en la salud de los mexicanos. Podríamos hablar también de la caída en la inversión pública y privada, que no sólo reduce el potencial de crecimiento económico sino que mantendrá los rezagos en infraestructura básica.

Aún es tiempo de reconsiderar las prioridades en las acciones públicas y plantear el futuro que se espera para los mexicanos en términos de desarrollo. Es un imperativo por las condiciones actuales y por la ventana de oportunidad que se nos cierra por el fin del bono demográfico. No se observa en la política social o la económica una visión clara hacia el futuro. Lo que si se observa, es una preferencia por las políticas clientelares y el aparente conformismo con el trapiche y otras herramientas que evocan el pasado, en un mundo que nos va dejando atrás.

Gustavo Merino Juárez es Especialista en desarrollo. Profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey

@GustavoMerinoJ