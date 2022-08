El cuento chino de las antenas para Internet

El viernes de la semana pasada el presidente López Obrador, al retomar sus críticas a las reformas estructurales aprobadas en el período 2012-2018, entre ellas la reforma en materia de telecomunicaciones, hizo mención sobre un supuesto plan para instalar 2,500 antenas a lo largo del territorio nacional para según esto poder llevar Internet a un número importante de mexicanos. Dijo: “necesitamos dos mil 500 antenas. Voy a hablar con todos los trabajadores electricistas para que en una jornada, entre todos, montemos las dos mil 500 antenas y podamos tener internet en todos los pueblos. Porque se nos ha dificultado, pero ya llegó el tiempo...y aprovecho para hacerles el llamado a los dirigentes sindicales, a todos los trabajadores, porque me voy a reunir con ellos, un fin de semana voy a ir a reunirme a las cinco, seis regiones del país con los trabajadores, a exponerles el plan, de modo que a principios, en el primer trimestre del año próximo, a más tardar a mediados, ya tengamos resuelto el problema. Pero lo vamos a hacer así, con la cooperación, con el apoyo de la gente”.

Como ya es costumbre en el titular del Ejecutivo, describe un enorme desafío como si fuera algo muy simple que casi depende solo de apelar a los mejores sentimientos de un grupo de trabajadores para que pongan su mejor empeño y con entusiasmo, un buen día, todos bien coordinados instalen a lo largo del país nada más y nada menos que 2,500 antenas.

Sin embargo, vayamos por partes. La instalación de las antenas ya inició, y no, no es producto de un esfuerzo patriótico de cientos o miles de trabajadores de CFE. Empezó con la asignación de tres contratos por parte de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos para la instalación de 150 antenas, por un monto máximo cercano a los 380 millones de pesos. Así que lejos de ser un fenómeno alimentado por la retórica del presidente en supuestas visitas a diversas regiones del país para convencer a los dirigentes sindicales de los trabajadores de CFE, se trata de un proceso ya en marcha para el que la subsidiaria de la Empresa Productiva del Estado ha contratado proveedores privados.

Lo digo de manera oportuna para que en algunos meses más adelante no nos vayan a querer sorprender con el cuento chino de que un domingo cualquiera, llenos de entusiasmo por las palabras del presidente, miles de trabajadores levantaron en un solo día 2,500 antenas para la prestación de servicios de acceso a Internet. Claro, si es que CFE logra la meta a la que se comprometió con López Obrador y le alcanzan los 884 millones de pesos que la Cámara de Diputados le aprobó en el rubro de inversión para este año.

Por otra parte, con base en los tumbos que esta administración ha dado en estos casi cuatro años de gestión, en los que no ha sido capaz de diseñar e implementar una política pública de conectividad ya no se diga sensata, sino siquiera con algo de contenido real, así como tampoco ha sido capaz de acreditar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones moderna y útil, es de esperarse que las famosas antenas a las que se refiere el presidente terminen por ser un remedo de infraestructura mal estudiado, mal diseñado y mal planeado, que solo servirá para un acto de inauguración como el del aeropuerto o el de la refinería Dos Bocas, es decir, que oficialmente “se ponga en marcha”, pero que en los hechos o no funcione o lo haga de manera muy limitada. Un desperdicio de recursos, en síntesis.

Otro cuento chino...

En este contexto de cuentas alegres, mala planeación y ocurrencias, en su crítica a las reformas estructurales, el presidente se avienta la puntada de afirmar que hay funcionarios en los órganos autónomos que fueron nombrados por “10, 12, 15 años”, que en el caso del IFT o de la COFECE, por ejemplo, es una afirmación absolutamente falsa. Para la sección de la señorita Vilchis pues.

*El autor es economista.

@GerardoFloresR