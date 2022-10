El crecimiento le gana a la queja

Después de un largo coqueteo con el populismo, Estados Unidos y el Reino Unido no necesitan más guerras culturales o campañas políticas sobre sistemas “amañados”. Más bien, como entiende el nuevo primer ministro de Gran Bretaña, las personas necesitan crecimiento, oportunidades y un sentido renovado de agencia y responsabilidad personal

WASHINGTON, DC – La ex primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, dio vuelta la página del populismo autodestructivo. Mientras tanto, Estados Unidos sigue revolcándose en él. Si ella hubiese podido transitar su mandato en las aguas agitadas de hoy hacia mares más calmos, quizá al final hubiera ofrecido un modelo atractivo para los conservadores norteamericanos.

La historia empieza con la crisis financiera global de 2008, que creó tanta inactividad en los mercados laborales de Estados Unidos que los salarios ajustados por inflación cayeron para la mitad inferior de los trabajadores durante varios años. Recién en 2015 los salarios medianos reales regresaron a su nivel de 2007, y no fue hasta 2016 que los salarios reales del percentil 20 inferior se recuperaron.

Como sucede normalmente, estas ramificaciones económicas de la crisis derivaron en un crecimiento del populismo en Estados Unidos. En la izquierda, los social-demócratas como el senador Bernie Sanders de Vermont se ensañaron con los ricos, declarando que “no debería haber multimillonarios”. Y, en la derecha, Donald Trump se postuló a la presidencia como un populista nacionalista y ganó, derrotando a una candidata que estaba íntimamente asociada con “el establishment”.

El Reino Unido también tuvo un episodio populista durante este periodo. Una motivación importante para el Brexit –la decisión de abandonar la Unión Europea luego de un referendo de quedarse o salir en junio de 2016- era proteger al típico hogar británico de los supuestos efectos adversos de la globalización y la inmigración.

Si bien Truss hizo campaña contra el Brexit de manera entusiasta en 2016, defendió el resultado del referendo, aceptando rápidamente la decisión del electorado. Pero a pesar de la postura pro-Brexit de Truss, estaba llevando a la política británica más allá del populismo en varios sentidos importantes, ofreciendo un modelo que los políticos estadounidenses –particularmente en la derecha- deberían imitar.

En su calidad de primera ministra le dijo a la conferencia del Partido Conservador, a comienzos de octubre, “tengo tres prioridades para nuestra economía: crecimiento, crecimiento y crecimiento”. Esto contrasta radicalmente con la postura del senador republicano Josh Hawley de Missouri, quien ofrece un lamento populista destinado a la clase trabajadora. Sin duda, “el crecimiento es importante”, admite Hawley. Pero en Estados Unidos “ya no se fabrican cosas –al menos, no el tipo de cosas que una persona normal sin un título elegante puede fabricar con sus manos”. Según Hawley, “por sobre todas las cosas debemos conseguir buenos empleos para el pueblo norteamericano”.

El problema, por supuesto, es que el crecimiento lento alimenta el tipo de conflictos distributivos en los que prospera el populismo. No sorprende que los populistas norteamericanos, que explotan este tipo de conflictos, tiendan a priorizar los objetivos culturales y la política de identidad por sobre el crecimiento.

Una de las características más corrosivas del populismo es que trata a la gente como víctimas indefensas. Al aceptar la nominación del Partido Republicano para la presidencia en 2016, Trump declaró que entró a la política “para que los poderosos ya no puedan castigar a la gente que no puede defenderse”. Y en el mismo discurso, se dejó llevar por el autoritarismo: “Puedo corregir esto yo solo”. De la misma manera, en la izquierda política, la senadora demócrata Elizabeth Warren de Massachusetts ha sostenido durante mucho tiempo que “el partido está amañado” para el norteamericano tipo.

Si usted siente que no tiene control sobre lo que sucede y es víctima de un sistema amañado, llegará a la conclusión de que no es responsable de sus circunstancias económicas. Tal vez busque recursos a través de la queja.

En un discurso ante la conferencia conservadora, Truss envió un mensaje muy diferente. Les dijo a los británicos que, si asumen responsabilidad y aspiran, pueden mejorar sus circunstancias económicas. Identificó como “héroes” a quienes “asumen responsabilidad y aspiran a una vida mejor para ellos y para su familia” y se declaró a sí misma “pro-aspiración y pro-empresa”.

Uno de los aspectos más desagradables del populismo de derecha ha sido su tendencia a demonizar a los inmigrantes. Al lanzar su campaña de 2016, Trump pronunció su famosa frase de que los inmigrantes mexicanos “traen drogas, traen crimen, son violadores”. Por el contrario, la primera pelea de gabinete de Truss fue por su plan para liberalizar la inmigración, que enfrenta resistencia de los ministros pro-Brexit. Ella quería permitir el ingreso de más trabajadores agrícolas e ingenieros al Reino Unido, y estaba considerando aligerar los requerimientos de idioma inglés para los trabajadores extranjeros.

En Estados Unidos, el populismo ha llevado a la derecha política a darle la espalda no sólo a la inmigración sino también al comercio. Antes de su efímero paso como primera ministra, Truss cobró prominencia como secretaria de Comercio del Reino Unido, cuando intentó afanosamente forjar un acuerdo comercial post-Brexit con Estados Unidos. Pero con Trump en la Casa Blanca, se topó con un muro de ladrillos.

Los líderes políticos estadounidenses deberían seguir el ejemplo de la exprimera ministra. La economía de la queja –“queja-economía”- es un fracaso demostrable. La guerra comercial de Trump redujo el empleo industrial –lo contrario de su efecto deseado-. Las políticas para limitar la inmigración están haciendo que resulte más difícil aliviar la escasez de mano de obra en Estados Unidos e impulsar una productividad de largo plazo. La economía no está “amañada” contra los trabajadores ordinarios: el vínculo entre salario y productividad es fuerte. La gente tiene control y debería tener aspiraciones fuertes porque Estados Unidos no es una sociedad clasista sin movilidad ascendente. El sueño americano no está muerto.

Por supuesto, es valorar el éxito en el desempeño de Truss como primera ministra. Estuvo en funciones durante sólo seis semanas y su agenda económica ha tenido un comienzo turbulento. Antes de renunciar ella, despidió a su ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, en un esfuerzo por restablecer la confianza de los mercados financieros, y estaba trabajando en la revisión de gran parte de su agenda económica. Tenía mucho trabajo por delante para convencer al Parlamento y al pueblo británico de que la estrategia de su gobierno en materia de política económica es sólida, tanto empírica como moralmente. Con las políticas correctas, su correcta implementación, y más tiempo en el cargo, hubiera tenido éxito.

Pero los mensajes importan y, si uno mira más allá de la agitación, Truss estaba diciendo cosas correctas. Los británicos no necesitan más guerras culturales; necesitan crecimiento, dinamismo, oportunidad, apertura, confianza y una sensación renovada de control y responsabilidad personal.

Lo mismo es válido para los norteamericanos. Los conservadores deberían tomar nota.

El autor

Es director de Estudios de Política Económica en el American Enterprise Institute.

