Nos hemos hartado de la sobreinformación del sector eléctrico como consecuencia de los parlamentos abiertos, y escuchar datos en apoyo de uno u otro punto de vista de la reforma ha confundido a la mayoría de las personas. En lo personal, creo que la reforma ofrece más problemas que ventajas tal como está presentada, y los problemas que existen en el sector son remediables modificando la legislación secundaria. Sin embargo, lo que quiero tratar en este artículo es la gran desventaja que nos ofrece la reforma en términos de volver a los fenómenos de gigantismo y elefantes blancos que tanto criticó Gabriel Zaid en La economía presidencial por improductivos y controladores del poder.

El sector eléctrico siempre llevó a una empresa normalmente en manos estatales que llevaba a cabo la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica. Era para los partidarios del gigantismo la joya de la corona, el lugar donde se cristalizaban sus metas de proyectos faraónicos al que son tan dados nuestros políticos. Parecía que la energía sólo se podía prestar a través de una gran empresa, especialmente en manos del Estado, lo que justificaba cuantiosas inversiones en tales modelos piramidales.

Sin embargo, como siempre, la tecnología y el cambio climático han cambiado las perspectivas del sector. Lo que antes sólo era posible a través de grandes esquemas, ya no es igual. El desarrollo de las tecnologías limpias está generando una democratización del poder y la posibilidad de que el mercado eléctrico opere en una forma descentralizada. Parte de ello se ha cristalizado en la proliferación de energías renovables a que dio lugar la reforma de 2013. La contrarreforma que planteó López Obrador opera en sentido inverso.

Y no es extraño: a nuestro presidente los grandes proyectos son sonido de sirenas para sus oídos: el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el proyecto del Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas son el ejemplo emblemático del amor de López Obrador por lo grande, emulando a su predecesor Luis Echeverría. Las críticas de Gabriel Zaid a la improductividad de los elefantes blancos vuelve a cobrar vigencia. Nuestros economistas harían bien en desempolvar El progreso improductivo, Empresarios oprimidos y La economía presidencial. Recordemos aquellas frases lapidarias de Zaid tras el anuncio de que, a partir de cierto momento, la economía presidencial se iba a manejar desde Los Pinos y su famosa frase “Así fue, y así nos fue”.

Las nuevas formas de generación de energía eléctrica son una gran oportunidad para la descentralización en términos de un New Green Deal que Jeremy Rifkin anunció en uno de sus últimos libros Hacia un Nuevo Green Deal: ahora es el momento de financiar cooperativas de producción o consumo de energía eléctrica, como una forma de desarrollar la economía social que debería estar en la agenda de López Obrador. En Argentina, que no es un país más desarrollado que el nuestro, la quiebra del sistema eléctrico generó la oportunidad de que éste fuera prestado con éxito por empresas sociales que permitían reutilizar los fierros abandonados tras sus múltiples crisis económicas. En Alemania, las cooperativas de generación y consumo son una realidad, y lo serán en Estados Unidos a medida que dejen a Biden y al gobierno demócrata impulsar la electricidad con energías limpias.

Señor López Obrador, no se confunda ni se deje llevar por el canto de las sirenas de la monstruosidad de las nuevas pirámides faraónicas a las que daría lugar la aprobación e instrumentación de la contrarreforma energética de Manuel Bartlett: será más vistosa, pero llevará a una concentración del poder desde la parte alta de la pirámide económica, cuando lo que necesita nuestro país es democratizar la economía, generar el desarrollo de abajo hacia arriba. Las nuevas formas de generación de electricidad nos ofrecen esta gran alternativa, que encaja con las propuestas de su libro 2018: la salida, que mostraba sus propuestas de gobierno, y con las que nos quedaría a deber, en el caso de la aprobación de la reforma eléctrica, pues en ella proponía una descentralización de la economía. No es casualidad que en este libro citara al economista Gabriel Zaid. No se deje llevar por sus impulsos de grandeza; es más fácil lograr ésta con el desarrollo de pequeñas empresas que facilita la evolución de la energía eléctrica. No la desaproveche: de modo contrario tendrá razón Carlos Illades en su crítica a su proyecto de gobierno en su libro Vuelta a la izquierda: impedir la formación de una sociedad más democrática y autónoma, que debería ser el objetivo prioritario de su gobierno. No traicione sus ideales.