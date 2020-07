He pasado todo fin de semana buscando quién paga por criticar al gobierno. Pregunté en chats, grupos de Facebook, cámaras empresariales, medios de comunicación, hasta el aviso oportuno. Nada. Es que, haciendo cuentas, después de las declaraciones del inquilino de Palacio, yo ya podría estar planeando mi jubilación. Pero no, no es así.

Más que recibir un pago por hacerlo, criticar a este gobierno tiene un costo, carísimo, por cierto. Entre fanáticos legítimos y hordas organizadas, el insulto, la amenaza y la descalificación es la forma en la que se responde ante cualquier crítica al gobierno. Imposible pensar que actúan de propia voluntad cuando funcionarios de primer nivel llaman sicarios a personas con plumas y el mismo presidente amenaza: “Si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede.” López Obrador, 15 de abril, 2019.

Para un líder que presume no leer periódicos, pero bendice las redes sociales y a quien sus huestes se esmeran llenar la conversación de mensajes de apoyo, la pregunta más importante tendría que ser ¿de dónde sale dinero para sostenerlo? Recuerdo la campaña presidencial, hice una encuesta en Twitter para preguntar qué candidato había resultado ganador de un debate, en cuestión de dos horas, entraron una inusitada cantidad de votos para inflar el falso triunfo del candidato del PRI. La manipulación era obvia. Le siguió un comunicado huérfano que citaba varias encuestas en redes, incluida la mía, presumiendo el resultado. Mal, y sin embargo, eran niños de brazos comparado con lo que sucede hoy en día.

Ahora, eso es Twitter, el ciberespacio, uno apaga su teléfono y continúa feliz con su vida. El mundo no es Twitter, México no lo es, México es peor. Según Artículo 19, el 2019 fue el año en que se documentó mayor número de ataques contra medios de comunicación, esto incluye diez asesinatos de periodistas. Se ha documentado que las principales agresiones que reciben los periodistas provienen de funcionarios de gobierno, con más ataques que el crimen organizado. El discurso de López Obrador legitima las agresiones contra periodistas, en uno de los países más peligrosos para ejercerlo, y los resultados de ese discurso se cuentan en las cifras de agresiones que documentan diversas organizaciones.

De unas semanas para acá, el control de la conversación digital se ha hecho más complicada para los defensores del régimen, quizá obedezca a dos fenómenos: un genuino desencanto y a una estrategia de oposición. Sobre la segunda, me preocupa seriamente que siga la escuela del gobierno actual: ataques, insultos, dispersión de noticias falsas. Porque entonces, no estaríamos buscando elevar el nivel de discusión, empantanados en la bilis y la división, y sin opciones para construir un país en el quepamos todos.

¿Quién va a ser la oposición? ¿Y si esa oposición quiere a México, o sólo ganarle a López Obrador?