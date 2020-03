En México, la tentación de aplicar una política de expansionismo fiscal y monetario podría fortalecerse, con perspectivas muy negativas, lúgubres.

“Ya éramos muchos... y parió la abuela”, reza un jocoso y cruel refrán popular. Así estamos en México en el orden de la economía y no es mero paralelismo metafórico. Apenas la semana pasada escribimos en este espacio acerca del estancamiento en el que ha caído la economía mexicana desde que la 4T está en el poder. Y durante los últimos días, la noticia principal ha provenido del impacto negativo causado por la pandemia del coronavirus.

Se tiene noticia de ya más de 90,000 casos de infectados en 76 países. Así, la amenaza ha dado lugar a que los principales organismos y expertos hayan empezado a recortar sus pronósticos para el crecimiento de la economía mundial. Y toda vez que México no es una isla en el concierto global de las naciones, también las expectativas de crecimiento para la economía nacional se han empezado a corregir a la baja. En opinión de la OCDE, entre las economías emergentes, México será de las más perjudicadas por la pandemia y el deterioro de la economía mundial.

El panorama no es optimista. No lo puede ser, en primer lugar, en razón de que no hay indicio de que el gobierno de López Obrador muestre la mínima intención de introducir cambios en los factores bajo su control, causantes del estancamiento. Y a mayor abundamiento, la emergencia por la pandemia podría exacerbar en los actores con mayor influencia en la 4T la tentación de intentar remedios heterodoxos. En mi opinión, nada sería más funesto para el futuro económico de México.

Según la autorizada voz de la OCDE, el panorama de emergencia inducido por el coronavirus podría dar lugar a la posibilidad de que los bancos centrales recurran al uso “de herramientas no convencionales” mediante la aplicación de políticas monetarias acomodaticias. En México, la tentación de aplicar una política de expansionismo fiscal y monetario podría fortalecerse y la perspectiva entonces sí adquiriría tonos verdaderamente lúgubres.

En este espacio ya hemos hablado de la tentación expansionista, que es siempre muy seductora. La inflación, con todos sus daños, es la serpiente que siempre acecha agazapada detrás de esa tentación. Y lo peor es que nunca han faltado, en México, economistas y supuestos expertos dispuestos a respaldar con su aval las propuestas de ese corte. A final de cuentas, sería como echarle gasolina a la hoguera que nos ha llevado al estancamiento. ¡Cuidado!

[email protected]