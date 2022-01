(Parte 1 de 2)

La semana pasada hablamos de la importancia de tener claras nuestras prioridades, lo que es más importante para nosotros. Esto es parte de un tema más amplio que quiero tocar esta semana y se trata del conocimiento propio, eso incluye nuestras necesidades, objetivos, deseos, hábitos, la forma como reaccionamos ante distintos estímulos, etcétera.

Ya sabemos que cada persona es única, algunos somos metódicos y estructurados, otros desordenados y por eso los consejos que funcionan para unos, no le sirven a otro tipo de personas y eso está bien: hay que encontrar lo que funcione para nosotros. Pero para eso tenemos que empezar conociéndonos a nosotros mismos, lo cual es tan importante como adquirir conceptos financieros que son universales.

Empecemos por comprender cómo nos percibimos a nosotros mismos. Es difícil aceptarlo, pero hay muchísima gente en el mundo que simplemente no cree tener la capacidad de cambiar su situación, de salir adelante y construir un buen patrimonio. Piensa que está condenada por el entorno. Se ha convencido que vivir con deudas no sólo es “normal” sino “la única manera” de salir adelante o construir algo.

Me pone triste conocer personas que piensan que no son los suficientemente buenas porque ni siquiera se dan la oportunidad de empezar. Todos somos capaces, como he escrito muchas veces en este espacio, de implementar cambios pequeños pero que pueden tener un impacto significativo a largo plazo. Recuerda: el patrimonio se construye con el tiempo y este es un factor mucho más importante que el dinero.

¿Cómo te percibes a ti mismo? Para saberlo, te sugiero contestar estas preguntas por escrito. Hazlo en un cuaderno, hacerlo de puño y letra, aunque no lo creas es muy importante:

1. ¿Cómo me veo a mí mismo, en relación con mi capacidad de generar ingresos y poder alcanzar un patrimonio razonable? Si te sientes limitado, escribe por qué y también cómo podrías romper esas barreras.

2. ¿Qué tan claras son mis prioridades en la vida? ¿Cuáles son? No pienses necesariamente en cosas materiales, sino en lo que realmente es importante para ti (puede ser, por ejemplo, tu salud o la seguridad de tu familia).

3. ¿Cómo visualizas tu retiro? ¿Qué tanta importancia le has dado en tus finanzas personales al ahorro para el retiro, a tener un fondo para emergencias que te ayude cuando las cosas van mal, o a salir de deudas? ¿Qué tanto piensas en el futuro y en proteger lo que es importante para ti?

4. ¿Cómo tomas tus decisiones financieras? ¿Le pides opinión a otras personas o dejas que ellas tengan influencia sobre lo que debería ser una decisión personal (o en pareja)?

5. ¿Crees que estás en control de tu dinero, o que el dinero te controla a ti? En ese caso, ¿Qué cambios tendrías que hacer para revertir esta situación?

6. ¿Reconoces hábitos negativos en ti? ¿Cuáles son?

7. ¿Qué cambios tendrías que hacer para cambiar la forma como te relacionas con el dinero?

Recuerda hacerlo por escrito, de puño y letra, porque el escribir ayuda a organizar las ideas y además, las hace más tangibles. El conocimiento de ti mismo es el punto de partida para cualquier camino que involucre un crecimiento personal y financiero. En la siguiente entrega hablaremos un poco sobre cómo empezar a cambiar la manera como te percibes a ti mismo.

contacto@planeatusfinanzas.com