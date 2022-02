El personal de una televisora llama por teléfono para invitarme a realizar un análisis sobre la crisis de Ucrania, pero para mi sorpresa me impone una condición: “atacar a Rusia”.

La propuesta refleja el secuestro del pensamiento en manos de las redes sociales. Polarizar también es provocar; la propuesta de la televisora cancela el interés por su audiencia que podría escuchar un análisis sustentado en los contextos que rodean el terreno bélico en Ucrania. La propuesta apuesta al escenario que se vive en las tribunas de un estadio de futbol donde siempre hay que tomar partido. La diplomacia no se hace en las gradas.

No es difícil concluir que la persona que me llamó nunca ha tenido la paciencia de escuchar mis comentarios a lo largo de varios años. Me ha de considerar un porro entrenado en las redes sociales.

Es obligatorio descubrir qué es lo que ha movido al presidente ruso para invadir a Ucrania. Hacerlo no significa apoyarlo, pero si ilumina el escenario que eligió. Hacerlo no impide condenar lo que está ocurriendo, pero en el pasado se han cometido errores.

Al finalizar la Unión Soviética, Rusia, siempre según el presidente ruso, se ha sentido muy maltratada. Putin piensa que Gorbachov regaló todo gratis, no mandó los tanques a Varsovia, es decir, no hizo nada para retener el pacto de Varsovia. Para el presidente ruso la desintegración de la Unión Soviética es el peor desastre geoestratégico del siglo XX.

Primera conclusión: Si yo hubiera estado en lugar de Gorbachov no hubiera pasado.

Segunda conclusión del presidente ruso: Esto no ha terminado.

¿En dónde están los errores?

Algunas de las voces más reconocidas en política exterior de Estados Unidos han reconocido errores cometidos en el pasado, por ejemplo, en la ampliación de la OTAN.

El actual director de la CIA Bill Burns se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Rusia en 2008 cuando en la Cumbre de Bucarest se animó a Ucrania y a Georgia para ingresar en la OTAN.

Burns envió despachos diplomáticos a la entonces secretaria de Estado Condoleezza Rice, algunos de ellos fueron revelados por WikiLeaks. Burns reconocía que sería un grave error pretender meter a Ucrania en la OTAN. Rusia nunca lo aceptará, dijo.

George Kennan, uno de los principales estrategas de la diplomacia estadounidense del siglo pasado, dijo, poco después de la ampliación de la OTAN: es el peor error que ha cometido Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría. Kennan proyectó su preocupación por lo que podría ocurrir, por ejemplo, en Georgia. Y ocurrió.

Kissinger, en un artículo publicado en The Washington Post en el 2014, después de la anexión de Crimea, escribió que a Ucrania le correspondía la finlandización (neutral ante la OTAN).

¿Ucrania está dispuesta a la finlandización? Por lo visto, no. Apela a la soberanía, un concepto tan relativo, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad donde cinco países tienen derecho de veto en cuestiones de seguridad.

Viajando a la realidad del año 2021 el presidente francés le comentó a Putin que en la OTAN no existen planes para aceptar a Ucrania en el corto y mediano plazos. El motivo: la crisis en Donetsk y Lugansk. ¿Por qué cree el presidente ruso que Ucrania entraría a la OTAN de manera súbita? ¿Estará pensando en su legado?

En 2001, el presidente ruso estuvo de acuerdo con la OTAN en sus planes de respuesta ante los atentados terroristas de las Torres Gemelas.

En 2004 no vio con malos ojos que Ucrania ingresara a la Unión Europea, escenario complejo por la situación interna.

Después, todo cambió.

Lo que no ha cambiado es la televisión mexicana.

@faustopretelin