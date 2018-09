Paul Krugman estuvo en México esta semana. Le hicieron la pregunta de siempre: “¿por qué México no crece si se han hecho todo tipo de reformas de mercado?”. La respuesta del Nobel es en realidad que ningún modelo predice mayor crecimiento como resultado sólo del incremento del comercio, tal vez 2%, lo que seguramente ya se alcanzó. Es decir, el país no va a crecer más si solamente se suscriben nuevos tratados comerciales o se mantienen los actuales. / A esa misma conclusión llegaron la Concamin y el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico en la publicación “Hacia una industria del futuro”, coordinada por el economista José Luis de la Cruz, editada recientemente por Limusa. Una tesis central del libro es que las exportaciones, en la forma en que ahora se realizan, no son suficientes para detonar mayor crecimiento para la economía nacional.

Para eso se propone incrementar el contenido nacional de las mismas de 30 a 40%, pero también, sin proponer medidas proteccionistas, reducir las importaciones en sectores de alto impacto en la economía, por medio de medidas que se aplican en otras naciones con las que México comercia.

Los autores consideran que reducir en 33,000 millones de pesos las importaciones de sectores como el siderúrgico, el electrónico, el eléctrico y el de cómputo podrían generar 700,000 empleos y un crecimiento adicional de 3.5% del PIB.

Se argumenta que una estrategia para crecer es replicar políticas como la de buy american, para procurar la compra de productos de ese país en compras públicas. El procurement o la práctica de privilegiar a los proveedores nacionales en el gasto del gobierno es también parte de la propuesta industrial tanto de laboristas como de conservadores en el Reino Unido. México también podría seguir las políticas de otra nación exportadora, como es China, para desarrollar proveedores y procesos nacionales en la inversión en infraestructura pública y potenciar su efecto multiplicador en la economía. China se propone que el contenido nacional de sus industrias estratégicas pase de 40 a 70 por ciento. En México, en cambio, la maquila importa 75% de sus insumos y no tenemos ningún plan para modificar dichas proporciones.

Los autores se pronuncian por emparejar el piso en el cual nuestras empresas compiten con el resto del mundo. Advierten que las prácticas proteccionistas crecen en todas las regiones con las que comerciamos y que llegaron para quedarse. Para contrarrestar ese fenómeno se requiere impulsar un nuevo modelo de política industrial, por medio de cambios en nuestro marco regulatorio al comercio, al sector maquilador y políticas para elevar la capacidad productiva y competitiva de las empresas.

El cambio de modelo propuesto requiere de otras acciones como desarrollar capital humano en las áreas de mayor crecimiento, financiar desde lo público y lo privado iniciativas de innovación, desarrollo y transferencia de tecnología y vinculación de la academia con la industria. Se pronuncian también, por la creación de una Banca de Desarrollo Industrial y modelos educativos duales que vinculen la formación con la industria.

En el libro coordinado por De la Cruz, se asegura que se debe partir del hecho de que los bajos salarios y la buena ubicación geográfica ya no son ventajas sustanciales en las industrias modernas. Necesitamos construir otras ventajas. De hecho, una meta es generar empleo mejor remunerado, que fortalezca el mercado interno, para lo cual es necesario que la proporción de las manufacturas con relación al PIB crezca de 22 a 25% en cinco años, y a 28% en ocho. La remuneración promedio de la industria supera la media nacional, es 3.5 veces el salario mínimo, y hasta 8 veces el salario en algunos sectores. Como el problema en México no es la falta de oportunidades laborales, sino la calidad de estas, los autores proponen como solución seguir la agenda de los Objetivos 2030 de la ONU, para promover una industrialización inclusiva y sostenible, para aumentar de manera significativa la contribución de la industria en el empleo. Se propone pasar de la obsesión por la estabilización, a la obsesión por el crecimiento económico.