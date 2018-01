El capitalismo occidental, según Erixon y Weigel está en decadencia. Ha pasado una década desde que los bancos e instituciones financieras empezaran a desmoronarse y llevaran a la economía occidental al borde del precipicio; sin embargo, el crecimiento económico a ambos lados del Atlántico permanece débil. Son más bien los gobiernos y bancos centrales quienes lo determinan, en lugar del espíritu de emprendedores capitalistas. No es consuelo que la economía de Estados Unidos sea algo mejor que la europea cuando las inversiones y la creación de nuevas firmas están detenidas, el nivel promedio real de un empleado es bajo, y la gente siente que su economía ha mejorado poco. Los últimos 10 años han sido una década perdida, y desafortunadamente, la mayoría de las personas no creen que los próximos 10 vayan a ser mejores.

El capitalismo no puede ser culpado por todos los problemas, pero no se requiere mucha imaginación, o creer en la escuela Marxista de historia, para ver cómo el desarrollo económico antes y después de la crisis que empezó en el 2007 ha alimentado una revuelta política. Tanto en Estados Unidos como Europa, la gente está enojada por el bajo crecimiento de sus ingresos, y condenan al “uno por ciento” o “sistema” por promover políticas que sólo benefician a los ricos a expensas de la clase media. Sienten que la época de la reducción de costos de los consultores de McKinsey, capital barato e ingenieros de Wall Street, trajo prosperidad a la clase profesionista, pero como resultado, las expectativas de todos los demás fueron consideradas a la baja. El descontento viene tanto de la izquierda como la derecha, pero a ambos lados el sentimiento es el mismo: el capitalismo no ha funcionado a mi favor.

La economía del actual descontento político claramente se conecta con la forma en que el capitalismo ha evolucionado en los últimos 50 años. El capitalismo gradualmente ha ido perdiendo su dinamismo y se ha alejado del espíritu de destrucción creativa que impresionó a diferentes pensadores económicos como Karl Marx y Joseph Schumpeter. Mientras ha sido siempre un ciclo de altas y bajas para sectores individuales o para toda la economía, la tendencia ha sido la caída del crecimiento de la productividad y corporaciones que han sido menos pacientes en cómo planean o desarrollan estrategias para hacer dinero. La economía occidental ha ido perdiendo poco a poco su habilidad para hacer crecer la productividad y expandir la prosperidad mediante una combinación más inteligente de mano de obra, capital y tecnología. Hubo un pedido de productividad a finales de los 90 y principios de los 2000, principalmente por los altos gastos del capitalismo en tecnología de la información y comunicación, que llevó a más adaptaciones tecnológicas. Pero no duró por mucho, y jamás revirtió la tendencia a la baja de la producción. A pesar de la muy discutida revolución robótica, big data, inteligencia de las máquinas, y más, la capacidad occidental para el crecimiento de la productividad impulsado por la innovación continúa a la baja, y más recientemente está cerca del cero.

*Máster y doctor en Derecho de la Competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife& Caballero.