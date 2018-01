En su video de cierre de año, que David Shields comentó extensamente en Reforma, López Obrador planteó que si gana, va a hablar con el presidente Peña Nieto para detener las rondas petroleras, un elemento clave del nuevo modelo energético mexicano. Hace unos meses insistió en que convocaría a un referéndum para buscar revocarla. En términos energéticos, plantea un gran golpe de timón.

Pero cuando Atzayaelh Torres, de El Financiero, le preguntó explícitamente a Rocío Nahle si habría un golpe de timón energético, ella acotó la posibilidad a redireccionamiento o refinamiento. La respuesta publicada de la que López Obrador propuso como su secretaria de Energía (en caso de ganar) se centró en verificar la transparencia de los procesos. “Yo creo que tenemos que redireccionar, hacer el análisis puntual: qué funciona, qué no está funcionando; si está bien, no hay problema, vamos por ese camino, pero si no, si en el sector se entró con la corruptela que hay, no”. Refinar la ejecución, bajo el marco legal y con base en evidencias no puede ser más que una buena idea.

La de Nahle no es la única voz calificada del proyecto de Morena en expresar una posición energética moderada cuando se le pregunta explícita y directamente. Carlos Urzúa, propuesto como secretario de Hacienda de López Obrador (en caso de ganar), contestó en diciembre que se respetaría la reforma petrolera y que los contratos existentes “serán completamente respetados”. Andrés Wainstein, de La Política Online, publicó hace unos meses que Gerardo Esquivel (uno de los integrantes del círculo técnico que desarrolló el Plan de Nación de Morena) dijo en una charla con Paul Krugman que el referéndum sobre la reforma energética “no se puede (...) Quizá, donde sí pueda haber alguna discusión es en la implementación. Aunque no se puedan revertir reformas, sí se podrá discutir si se seguirán implementando como hasta ahora. Creo que es a lo más que se va a llegar”.

Algunos las han interpretado como contradicciones o diferencias de posición entre López Obrador y su equipo cercano, sus expertos. Es posible. Pero tanto Urzúa como Esquivel han ofrecido su propia explicación. Esquivel abundó sobre la propuesta radical de López Obrador de revertir la reforma energética, que “hay que entender que es un comentario político, para hacer un cuestionamiento a las reformas y a las formas en las que se están implementando”. Urzúa, por su parte, explicó que cuando un político habla sobre el sector petrolero en México, sin importar quién sea, tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Del discurso vendedor a la propuesta ejecutable y realista, parecen estar diciendo, hay mucho trecho.

Sobre todo si no hay preguntas. Es por demás interesante que estás declaraciones de Nahle, Urzúa y Esquivel no surgieron a partir de discursos planeados, como los videos de Facebook de López Obrador, sino de preguntas planteadas por periodistas y expertos.

Es natural. En política, el cambio siempre tiene la ventaja cuando se hace sonar como novedad idealista. Crece a partir de críticas puntuales a resultados, procesos y personas. Por eso, prefiere vivir en el terreno de la imaginación. Toca la realidad, o al menos su versión, para criticar. Pero busca elevarse a lo imaginario para proponer. Entiende perfectamente que las visiones, sin las restricciones y costos que la realidad impone, son menos criticables: precios bajos siempre, no más importaciones (y con precios bajos), etcétera, etcétera, promesas de campaña, pues.

Hacer preguntas cambia todo. Ante ellas, el cambio —llámese Meade, Anaya, López, Rodríguez, Zavala o cualquier otro que contienda y proponga— tiene mucho que explicar.