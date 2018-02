Casi nadie despierta pensando: “en este día, un terremoto podría acabar con mi patrimonio”. Sería duro vivir así y, en realidad, los seres humanos tenemos una tendencia a pensar que estos siniestros no sucederán porque tendemos a medir todo conforme a la experiencia personal. Esto nos lleva a no estar debidamente preparados ante contingencias y a no contar con seguros para enfrentar los choques que —tarde o temprano—sucederán.

Los países también enfrentan esta falta de previsión. La falta de planeación genera importantes problemas financieros en las fases de recuperación postsiniestro en distintos países, desarrollados y no desarrollados. El problema es más crítico en el caso de países que pueden entrar en una trayectoria insostenible de deuda y gasto público, de la cual pueden tardar años o décadas en recuperarse. Por ello, es importante contar con políticas públicas para prever y estar preparados. Este es el caso de México y su blindaje contra desastres naturales.

En septiembre del 2017, dos terremotos cimbraron a nuestro país; vivimos momentos difíciles con la devastación y pérdida humana de estos siniestros. Pero como país, teníamos todos los elementos financieros para confrontar los eventos y salir adelante; nuestra estrategia de blindaje financiero ante contingencias se activó de inmediato conforme a lo establecido en las reglas operativas y en coordinación cercana entre dependencias públicas y sector privado.

Nuestra estrategia ante desastres ha sido construida gradualmente durante 20 años, y es fruto de discusiones importantes que han llevado a reglas de operación claras: a institucionalizar la estrategia. Nuestro blindaje financiero consta de capas que se complementan entre sí: una primera capa de recursos presupuestales administrados por el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que atiende emergencias y gastos iniciales de reconstrucción; dos capas adicionales que, ante eventos muy destructivos, permiten inyectar recursos adicionales al Fonden, a través de seguros que se activan conforme a los daños observados o bonos catastróficos, que se activan con la magnitud de los siniestros; y una cuarta capa transversal que obtiene recursos de los seguros que las dependencias públicas (como la SEP, el IMSS, CFE o Pemex) y entidades federativas contratan para proteger su infraestructura. Gracias a este blindaje, México ha logrado enfrentar la contingencia, manteniendo sus metas de balance fiscal y la estabilidad económica del país. Las coberturas de seguro se han activado ya en tres ocasiones: con los huracanes Ingrid y Manuel en el 2013, con el huracán Patricia en el 2015 y con los sismos de septiembre del 2017. En particular, el sismo del 7 de septiembre detonó la indemnización del bono catastrófico al gobierno mexicano por 150 millones de dólares (mdd).

¿Por qué enfatizar la institucionalidad de nuestra estrategia? Porque contar con un mecanismo reglamentado y con la participación de distintas dependencias nacionales e internacionales, públicas y privadas, organismos internacionales como el Banco Mundial, agencias técnicas modeladoras de riesgos, compañías de reaseguro, e inversionistas institucionales que participan en distintos mecanismos de mercado y subastas de riesgo, hace que la estrategia sea constantemente evaluada para su perfeccionamiento y mejora. Nuestro blindaje es transparente y sujeto siempre a monitoreo de la Auditoría Superior de la Federación.

México ha dado otro paso adelante en el desarrollo de su estrategia de blindaje al colocar con éxito un nuevo bono catastrófico, que nos permitirá tener cobertura hasta por 260 millones de dólares (mdd) ante sismos. La colocación se hace en conjunto con los países de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile y Perú), quienes por primera vez en su historia se unen a la estrategia mexicana de uso de los mercados para la transferencia de riesgos. La colocación conjunta significa una cobertura de 1,360 mdd para riesgos que enfrentan nuestros países.

México es un país de maravillas naturales y de gran patrimonio, pero también está expuesto a la naturaleza: en promedio, se generan al año 34 declaratorias de emergencia. Vivir en nuestro país es un privilegio y por eso, es necesario cuidarlo; tener políticas públicas para confrontar los eventos catastróficos habla de un país con ciudadanía prudente, capaz de reaccionar y de salir adelante, con fortaleza humana y financiera, como siempre se ha hecho.

*Óscar Vela es economista y titular la Unidad de Pensiones, Seguros y Seguridad Social de la SHCP.

@oscarvelatre