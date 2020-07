El 18 de mayo solicité la protección de la justicia federal contra los actos de autoridad de López-Gatell cuyos efectos ponen en riesgo mi salud, la de mi familia y la de la comunidad, al haber sido designado vocero para la pandemia por Covid-19, así como la autoridad para enfrentar la misma.

Esta solicitud la realizo como ciudadano a través de una demanda de amparo donde reclamo todas las omisiones y contradicciones en que ha incurrido López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Ese día había 49,219 personas contagiadas que si multiplicamos por el factor de 8 propuesto por López-Gatell nos da un total de 393,752 personas contagiadas.

Estudios científicos muestran que el verdadero factor es 23, lo que supondría que la cifra de personas contagiadas en esa fecha era en realidad cercana a 1 millón 100,000 (1 millón 132,037 personas para ser exactos).

Ese mismo día López-Gatell reportaba 5,177 personas fallecidas por Covid-19. Hoy sabemos que ha habido un subregistro de fallecimientos por Covid-19, y que esta cantidad al menos se debe multiplicar por 4 veces.

La titular del juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México estableció en auto admisorio de demanda de amparo que el 9 de junio del presente se llevaría la Audiencia Constitucional, fecha que fue diferida para el 3 de julio ante la entrega del informe justificado de la Secretaría de Salud. El 2 de Julio de manera extemporánea el representante de López-Gatell presenta su informe justificado, provocando que se difiera una vez más la Audiencia Constitucional para el 20 de Julio del presente, evento donde se sobreseyó el juicio de amparo por lo que interpondré recurso de revisión ante un órgano colegiado para hacer énfasis en los hechos notorios (que son cuestiones o hechos conocidos por una gran parte de la sociedad y que no están sujetos a prueba).

Este órgano colegiado, además, tendrá que revisar a fondo las muchas evidencias, contradicciones y omisiones que presenté sobre el uso de los cubrebocas, vigilancia epidemiológica, aplicación de pruebas, certeza de las cifras de contagio, e información científica de expertos con alta reputación y reconocimiento.

El daño por los errores de López-Gatell ha logrado que la mayor parte de la población que en mayo desestimó mi demanda, hoy se sume a esta cruzada que obligue a la autoridad a tomar con responsabilidad las acciones y medidas necesarias para proteger la salud de la población.

En cifras de López-Gatell hemos pasado de 5,177 fallecidos por Covid-19 (día en que presenté mi demanda) a 44,022 vidas perdidas, y de 49,219 personas contagiadas a 395,489 personas. En este periodo las discrepancias entre sus dichos, sus acciones y justificaciones son tan obvias, públicas y notorias, que son pocos los que las creen.

“La encuesta, elaborada del 12 al 14 de junio para Latinus, señala que 62% de los mexicanos considera que López-Gatell es incapaz de dirigir la lucha contra el Covid, y opina que se ha equivocado en sus estimaciones y que oculta información".

En su desesperación culpa a los gobernadores (nunca hubo estrategia para coordinar), a la población por tener enfermedades crónico-degenerativas (la mayoría de los fallecidos no presentan estas patologías), a la comida chatarra y refrescos (en el confinamiento se ha incrementado el consumo). Presume que no ha habido escenas dramáticas como en hospitales en otros países (basta con pasear en cualquier hospital del gobierno en la ciudad de México), que los grupos adinerados importaron el Covid-19 (no puso filtros sanitarios y seguimiento a personas procedentes de otros países), que nadie confía en el semáforo (lo opera con sentido político, no científico), que ya nadie se asusta por los picos (todas sus estimaciones han fallado), culpa a los partidos políticos que gobernaron (él fue funcionario público en esos periodos), los decesos serían menores a las 6,000 personas (llevamos más de 44,000), da la bienvenida a la nueva normalidad (en el pico más alto de la pandemia), defiende el no uso del cubrebocas y pruebas (pero lo recomienda para EUA y vuelos internacionales, no nacionales), que existe abasto de medicamentos (muere niña en Suiza por falta de medicamentos contra el cáncer en México), y muchos etcétera.

El desempeño profesional de López-Gatell ha sido catastrófico para todos los mexicanos. Por eso invito a enviarme evidencia que pueda incluir en el recurso de revisión al correo: [email protected]

*El autor es presidente y fundador del Premio Nacional de Salud A.C., promotor de la iniciativa México de 10: www.mexicodediez.org

