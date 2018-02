Es posible, como afirman algunos, que al firmar el convenio con el gobernador chihuahuense Javier Corral haya evitado el Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete un mal mayor: una escandalosa huelga de hambre en plena campaña electoral.

Es una conclusión como cualquiera otra, pues hay quienes especulan que así se sustrajo al priísta Alejandro Gutiérrez de la custodia de los corralistas y se le traslada a la seguridad de un penal federal.

Como sea, se equivoca quien crea que se ha logrado apaciguar a Javier Corral, pues siendo como es, cualquier señal de conciliación, la interpreta como debilidad y se alebresta más. Si no, al tiempo.

Candidaturas debilitan coaliciones

En las tres coaliciones que se disputan la Presidencia, se perciben fisuras, causadas por las postulaciones de las candidaturas locales, tanto estatales como federales, pues los grupos locales no quieren ceder posiciones.

Eso trastornará los planes y, aunque racionalicen lo ocurrido, el hecho es que no saben aún la magnitud de los daños de las imposiciones de candidatos y candidatas en no pocas entidades.

Un tema particularmente sensible para la candidatura presidencial priísta, cuyo equipo de campaña está a tiempo de subsanar errores. Si no, bien podrían afectar los resultados del uno de julio.

CDMX: ¿serán los mismos de siempre?

Para quienes vivimos en Ciudad de México y hemos observado con inquietud que las fuerzas políticas ya hablan de postular para diputaciones y alcaldías a personajes que figuraron en las administraciones de Ebrard, de López Obrador y hasta de Cuauhtémoc Cárdenas.

Una prueba de que, tanto el PRD como Morena no han logrado formar nuevos políticos, caras nuevas para los electores y por eso recurren a lo que algunos llamarían liebres muy baleadas.

No tendría nada de malo, si no fuera porque algunos de esos personajes no son precisamente finísimas personas. Vamos, si somos generosos en el lenguaje, no los invitaríamos a cenar a casa, sin antes resguardar los cubiertos.

NOTAS EN REMOLINO

Hoy, cuando asuma el Arzobispado de Ciudad de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes habrá de empezar a tejer muy fino, para, primero, cumplir con su misión pastoral y, segundo, para navegar en las procelosas aguas de la política de la capital de la República... En Tabasco, el Partido del Trabajo ya informó a Morena que en las candidaturas locales irá por separado, no en la coalición lopezobradorista... En Hidalgo, quizá sea hora que también el gobernador Omar Fayad se ocupe del combate a los huachicoleros, luego que tres de sus funcionarios de protección civil fueron lesionados en la explosión de una toma clandestina... A la hora de pergeñar estas líneas se votaba en Costa Rica para elegir Presidente. Se decía el sábado que punteaba el evangélico Fabián Alvarado que anunció su rechazo a los matrimonios entre personas del mismo sexo... Escandalizan las barbaridades dichas en el foro que organizó la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México. Un tal Luis Miguel Cano calificó la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia como “dogmas de la Corte”. Todo porque no se admitió su impugnación a la ley de seguridad interior... Es ingenuo suponer que algo cambiará en la Casa Blanca porque el director de la DEA diga que un muro no detendrá el flujo de drogas...