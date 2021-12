Me sorprendió un poco (dije un poco) que en su entrevista con Carlos Alazraki y Tere Vale, la escritora Sabina Berman (14 de diciembre) asegurara o deslizara la idea de que el presidente López es socialista, es decir un hombre de izquierda. Además, distinguió las izquierdas autoritarias, como las de Cuba y Venezuela, con las izquierdas socialdemócratas de algunos países europeos y emparentó al actual gobierno de México con estas últimas formas de socialismo. Tremendo salto histórico. Ante cuestionamientos por estas lecturas, la dramaturga respondió que había que tomar al movimiento de AMLO en su totalidad, no por algunas partes, en las que claramente sale mal parado. Espero no haber malentendido las intervenciones de Berman.

Por cierto, algunas otras personas con las que se puede conversar sin que haya sombrerazos y que apoyan el digamos proyecto de AMLO dan opiniones parecidas. Reivindican también la validez de los propósitos que el mandatario se ha fijado y comparten buena parte de los diagnósticos que tiene acerca del pasado inmediato. Acabar con la desigualdad, apoyar a los más pobres, eliminar la impunidad, lograr un crecimiento con justicia, medicinas y atención médica para todos, dejar atrás la corrupción, etc. Todos estos son propósitos encomiables y hasta dónde se sabe comunes al viejo proyecto del PRI y de todos los partidos. No creo que nadie, salvo quienes lograron privilegios y ganancias abusivas en el pasado, se opongan a ellos.

Diré una perogrullada: el problema son los resultados obtenidos hasta ahora, no las intenciones. En efecto, a veces para ser justos no hay que ver las partes de un gobierno sino los objetivos y los resultados en su totalidad. Si echamos una mirada a esto último la verdad es que las intenciones políticas del presidente no se parecen a las de las izquierdas socialdemócratas, que son variadas, pero tienen comunes denominadores: respeto a las instituciones, repartición del poder, apoyos claros a la iniciativa privada, creación de empleos productivos, respeto a la libertad de expresión, reglas nítidas y consolidación de la democracia. Nada de esto se ve en la práctica política del mandatario. Sus expresiones, ataques y la polarización se parecen más a los modos del régimen cubano o venezolano que siempre están viendo complots, sabotajes y enemigos de la “revolución” (o la transformación).

En cuanto a los resultados, estos se encuentran muy lejos del dibujo que nos hace a diario López Obrador. Viendo en conjunto su gobierno, y no juzgándolo por partes, es un desastre. Seguridad, economía, educación, salud, medio ambiente, derechos humanos, falta de apoyos, combate a la corrupción, etc., todo nos habla de un retroceso, con el agravante de la militarización, el clientelismo, la concentración de poder y la destrucción de organizaciones sociales. Lejos de ser una izquierda socialdemócrata, su forma de gobernar es la de un conservador populista.

Tomemos un tema muy importante de los muchos que hay, el de la economía. Hace un par de meses todavía campeaba el optimismo que señalaba un probable crecimiento de hasta 6.3% en este año. Ahora, a punto de terminar 2021, los cálculos han bajado a menos de 6 y algunos lo señalan hasta en 5.4% debido a factores como la inflación, la baja inversión fija, la salida de capitales y las decisiones del actual gobierno. Para el año entrante, los cálculos del Banco de México de crecer al 3.2% han quedado rebasados y ahora varios economistas lo ubican entre el 2 y 2.5% como máximo. Los más pesimistas creen que no llegará ni a ese 2%. Al final del sexenio es muy probable que el país no crezca prácticamente nada o sea menor que el 2.1% promedio de los sexenios anteriores, tan mediocres, según las palabras del presidente.

Sin embargo, el país no está en crisis por varios motivos: el crecimiento de la economía norteamericana, las remesas, el crecimiento de la informalidad y el dinero que viene de las actividades ilegales que en muchos lugares es primordial. Por supuesto, también han ayudado los apoyos sociales que está dando en opacidad el gobierno federal.

En contraparte, las oposiciones existen y se mueven, pero están desdibujadas. Si mañana, por arte de magia, les dieran el poder, me pregunto cómo sacarían al país de la situación en la que está. Hay muchos discursos contestatarios coyunturales y eso está bien, hay que hacerlo, pero también hay que ofrecer planes viables a medianos plazo en economía, educación, seguridad, etc., planes sin promesas de grandes resultados en poco tiempo. Esto no lo veo. Ganar el poder también pasa por prepararse para el poder y las oposiciones se están preparando solo para resistir el embate autoritario. No parecen creer en su posibilidad de triunfo.

No estamos en crisis, pero caminamos al borde del abismo. Así termina el tercer año de un gobierno que prometió mucho y consiguió poco.