El día de ayer concluyó en Montreal la sexta ronda de negociaciones del proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Además de que se lograron avances como es el cierre del capítulo en materia de anticorrupción y del anexo sobre tecnologías de la información y comunicación, que se suman a los capítulos de pymes y Competencia y al Anexo Sectorial de Eficiencia Energética, cuyo cierre se logró en rondas previas, hay que destacar que el logro más importante de esta ronda fue que el equipo negociador de EU mostrara voluntad política de seguir adelante con las negociaciones, particularmente a la luz de la postura adversa que públicamente ha sostenido Donald Trump.

Para nadie es un secreto que modernizar este acuerdo es importante para México, pero también lo es para Canadá y para Estados Unidos, por más que la retórica de su presidente pretenda hacer creer lo contrario. Ahí están las manifestaciones de preocupación de los productores agropecuarios, un grupo poblacional que se supone conforma o es parte de su base de simpatizantes que contribuyó a su triunfo en las urnas en el 2016. Han hecho pública una clara postura en contra de que se dé por terminado el acuerdo, tanto en medios como en el Congreso de EU. Pero también están las manifestaciones de importantes líderes del sector automotriz de ese país, que también se han pronunciado en contra de las irracionales pretensiones del equipo negociador de la Casa Blanca.

En el mismo sentido se han pronunciado gobernadores de estados de aquella nación, para quienes México ha sido durante un importante número de años el destino principal de sus exportaciones como es el caso de California o Arizona.

Aparte de este tipo de expresiones de carácter empresarial y político, también están las de carácter académico, ámbito desde el que se han generado importantes documentos de análisis que advierten de los posibles efectos para la economía de EU de una eventual decisión de abandonar este acuerdo. Uno muy reciente, cuyo título se explica por sí solo “How Withdrawing from NAFTA Would Damage the U.S. Economy” (en español, “Cómo dañaría la economía de Estados Unidos el retirarse del TLCAN”), elaborado por un economista que en su momento fue miembro del Consejo Económico de la Casa Blanca, en la administración de Bush hijo, Matthew J. Slaughter.

El estudio elaborado por Slaughter básicamente señala que cometer el error de abandonar el TLCAN costaría a la economía de EU aproximadamente 50,000 millones de dólares por año, en producción e ingresos perdidos. Asimismo, señala que los trabajadores de EU podrían verse afectados por una combinación de menos empleos y salarios más bajos. En suma, dice que la economía de EU se vería afectada por una menor productividad.

Por mi parte, sigo siendo optimista sobre que los obstáculos generados por la retórica serán superados y que la modernización del TLCAN llegará a buen puerto, en beneficio de la economía de los tres países. Por cierto, es una absoluta sinrazón la necedad de Andrés Manuel López Obrador de postergar la negociación del TLCAN hasta que entre en funciones la nueva administración. Se exhibe como lo que es: un simple oportunista que de estadista no tiene nada. Postergar este tipo de procesos termina por generar incertidumbre y se traduce en costos indeseables para una economía. Queda claro que lo que menos le importa es el costo que le pretende imponer a los mexicanos por retrasar el cierre de una negociación de esta trascendencia.

*El autor es senador de la República.