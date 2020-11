México es un país de enormes desigualdades, y una de las grandes brechas existentes es precisamente entre los estados del norte y los del sur. El presidente López Obrador señaló recientemente que buscaría ampliar el programa de la Zona Libre de la Frontera Norte al sur del país, algo que a pesar de ser una noticia que nos da esperanza a quienes por años hemos vivido al margen del crecimiento económico nacional, también nos deja muchas preguntas, ¿por qué hasta ahora? ¿por qué sólo a los municipios fronterizos? ¿no es mejor extenderlo a todos los estados del sur? El Sur necesita más.

Es importante recordar cuáles son los tres principales beneficios que operan en los municipios de la frontera norte.

Primero, establece un recorte en la tasa de IVA que pagan los contribuyentes de 16% al 8 por ciento. Dicho estímulo no sólo fomenta la reactivación del mercado interno, sino que también permite que los contribuyentes dispongan de una mayor capacidad de gasto, fortalece las cadenas de suministro a través de medidas para la reactivación, y ofrece mayor liquidez para las mipymes locales.

Segundo, se reduce el ISR de 30% a 20 por ciento. Esto genera un sinnúmero de beneficios para las empresas locales, empezando por el fomento de la competitividad entre éstas y las empresas extranjeras, la captación de nuevas y mayores inversiones, así como un incremento en la creación de empleos bien remunerados.

Finalmente, se incrementa sustancialmente el salario mínimo en los municipios beneficiados. Actualmente, los trabajadores del sur tienen un salario mínimo de 123 pesos diarios; sin embargo, en los municipios del norte están percibiendo un salario aproximado de 186 pesos diarios, mejorando su calidad de vida y su poder de consumo.

Como economista, estoy convencida que el presidente no debió establecer estos beneficios exclusivamente para la frontera norte, ya que lo único que ha logrado es seguir incrementado las brechas existentes. Estos beneficios debieron ser, desde un inicio, para el sur de México, ese sur lleno de potencial pero que por años ha sido rezagado; por eso he decidido registrar nuevamente una iniciativa de Ley para beneficiar a toda la región sur y no exclusivamente a los municipios fronterizos, algo que cobra especial relevancia en estados como Chiapas, Campeche y Tabasco, que por años hemos sufrido de los mayores niveles de desempleo y pobreza.

No olvidemos que los grandes afectados por las decisiones de política pública de esta Administración Federal son precisamente los estados y municipios. Este gobierno no reconoce que, a pesar de cargar con las demandas más cercanas de los ciudadanos, tener bajo su responsabilidad el sistema de educación, y parcialmente el de salud, a los estados y municipios sólo se les distribuye 20% del total de los ingresos que recibe la República, no hay experiencia internacional que le de tan poco al orden subnacional. ¡Esa es la demanda de los gobernadores de la Alianza Federalista, y es muy válida!

En medio de la peor crisis económica que hemos vivido, será complicado recuperar el crecimiento que tanto necesitamos sin medidas fiscales suficientes. Por eso es urgente este programa de estímulos, y que no sólo sea para los municipios fronterizos sino para la totalidad de las entidades federativas del sur de México. Reitero que en mi encontrarán una aliada dispuesta a trabajar para que esta iniciativa se vuelva una realidad y así dar el primer paso para consolidar juntos el México que todos nos merecemos.