Hay realidades que se han ido imponiendo. AMLO, le pide a su promotor: Epigmenio Ibarra, que le haga una entrevista en la casa del poder, el Palacio Nacional. Que lo muestre modesto, preocupado por los arboles que sembrar, usar una silla de museo para subirse en ella y abrir una puerta, sin mas protocolo. El video consiste en repetir los mismos mensajes, prometiendo una revolución pacífica. Que barbaridad, que sencillo es López, dirían algunos. Qué bonito se ve su Tsuru blanco en palacio nacional, aunque no lo use más que para fotografiarlo, porque sin duda sus suburbans blindadas, en las que viaja por todo el país, lo protegen mejor y, como era de esperarse, el Presidente de México debe guardar ciertos protocolos de seguridad en favor de la estabilidad política del país.

Pero la realidad también se impone, para todos nosotros. ¿Cómo ver y evaluar ese video? ¿Cómo evaluar y ser consecuentes con la confusa política de comunicación, pero sobre intervención pública respecto de la sana distancia y de quedarse en casa? Y, al final, ¿Cómo evaluar las manifestaciones ostensiblemente fabricadas desde la CDMX en el Estado de Jalisco?

Me explico. Aunque parezca extraño, las tres preguntas tienen que ver.

La 4T, se prepara mal para atender la pandemia y como ha sido mencionado en diversos medios, a AMLO le molesta tener que gastarse dinero en la aplicación de pruebas y la operación del sistema de salud, al punto en el que no sabemos el día de hoy cuántos son los contagios, qué política de seguimiento de redes de transmisión existen, abandonamos a los doctores, enfermeras y personal operativo de hospitales; tampoco sabemos el número cierto de muertes y, para terminar, se le transmiten todas las responsabilidades a los estados. Mientras el país está en código rojo, gracias a las imprecisiones y condescendencias de López-Gatell, con el presidente.

Estamos a ciegas en materia de lo que pomposamente se denominó “la nueva normalidad” y se ha decidido, como cifra de contador, que es posible que se mueran 35,000 personas (hay quien piensa que pueden llegar a 100,000). Como si eso fuera un numero frio y tecnocrático. Y, con la complicidad de todos, sin buscar responsables y tener intervenciones para evitar la matazón.

Así las cosas, como en diversos medios se ha mencionado, un gobernador de nuestra mal organizada y atribulada federación, lidera un reclamo al gobierno federal: Enrique Alfaro Ramírez (Jalisco). Su reclamo no parece grave, dice tres cosas. La primera es que la preparación es lamentable e insuficiente para la pandemia. La segunda es que el gobierno federal va tarde y el presidente sólo saca estampitas para protegerse, cuando deberíamos todos irnos metiendo en nuestras casas. El lo hace en su estado y le ha resultado mejor que en el resto del país. Y tercero, sugiere, y con eso encabeza un reclamo de los estados más productivos del país, a que se replantee el acuerdo fiscal para no gastar el dinero en proyectos lamentables e inviables, sino re direccionar recursos a los temas urgentes y prioritarios. Para variar, la respuesta es lamentable.

En Jalisco, pero sobre todo en Guadalajara, jamás había habido encapuchados, anarquistas o cualquier personaje que se le pareciera. Y, con el pretexto de un asunto sucedido hace más de un mes, se presentan en una manifestación pacífica, una bola de rufianes, pero en particular uno o dos: Jesús Torres, de fama reciente, ya que ha aparecido en videos en los que por igual, viviendo en Guadalajara, se le ve haciendo proselitismo contra la cervecera Constellation Brands, en Mexicali; en la CDMX y en la capital tapatía, con el argumento, también publicado, de que no va a permitir que el proyecto de Morena se defienda en manifestaciones pacificas. Él tiene armas y reta a todo aquel que se oponga a la 4T a medirse a madrazos y no en palabras.

Los que aparezcan después, caerán por su propio peso, pero es una posibilidad real que al gobernador de Jalisco, líder y razonable político nacional, le hayan ido a mover las aguas. Generarle un problema y un posible desprestigio para disminuir su liderazgo y su presencia nacional. Eso le estorba a la 4T y a AMLO. Más allá de si su política me gusta o no, veo los resultados. En la Pandemia, “razonable” y en confrontación con el niño maravilla, López-Gatell, como debe ser: su estado es la prioridad. En lo económico “razonable”, respecto de la apertura y la responsabilidad que el presidente les ha endilgado a los gobernadores paradógicamente con la escusa de que la ley es general, no indicativa y sin tener los recursos. Y en lo social, amigo de un prudente gobierno, en beneficio de su estado.

En cambio, el gobierno federal, les manda anarquistas y locos, ¿eso es la 4T? Si me pones en duda, te mando mis sicarios políticos. Como actúan los cárteles de la droga. Ya se entiende la actitud de AMLO. Plata o plomo, para los gobernadores que no se agachen y no se entreguen. Bonito país de la división esta construyendo este irresponsable. El asunto grave es la división, ojalá fuera sólo de posiciones políticas, está construyendo la división del país. Nada menos y nada más.